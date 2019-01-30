Гвардиола: Мы провели не лучший матч

Главный тренерподелился впечатлениями от встречи чемпионата Англии с(1:2).

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Игра прошла на стадионе «Сент-Джеймс Парк» и завершилась сенсационной победой хозяев со счетом 2:1.

«Я благодарен своим игрокам, которые заработали мне в Англии репутацию победителя. Сейчас наступили сложные времена, но я остаюсь рядом с ними. У меня замечательная команда, но не всегда все идет по плану.

Перед этим матчем мы добыли восемь подряд побед и забили 30 голов. Прротив "Ньюкасла" провели не лучший матч, играли медленно и пропустили после первого же удара. Хочу поздравить соперника», — цитирует Гвардиолу BBC. 0