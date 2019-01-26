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    Аршавин сыграет за сборную России на Кубке легенд

    Футбол России ФИФА
    Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин впервые сыграет на «Кубке легенд».

    Андрей Аршавин
    Андрей Аршавин
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    «Мы очень рады, что наш турнир получил еще одну звезду. Не сомневаемся, что Аршавин сделает сборную России еще мощнее и ярче», — сообщает пресс-служба турнира.

    Последним клубом экс-форварда «Зенита» и «Арсенала» был «Кайрат». После возвращения из Казахстана 37-летний Аршавин стал работать в академии питерского клуба.

    Напомним, ранее организаторы Кубка легенд объявили об участии в турнире Стипе Плетикосы (Хорватия), Джибриля Сиссе (Франция), Яри Литманена (Финляндия), Ибраима Ба (Франция), Константина Зырянова (Россия), Пьера ван Хойдонка (Голландия), Рафаэля ван дер Варта (Голландия).

    XI Кубок Легенд пройдет 23-24 февраля в МСА «Лужники». В турнире примут участие сборные России, Германии, Голландии, Испании, Португалии, а также команда All Star. 0

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