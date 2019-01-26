Аршавин сыграет за сборную России на Кубке легенд

Бывший нападающий сборной Россиивпервые сыграет на «Кубке легенд».

«Мы очень рады, что наш турнир получил еще одну звезду. Не сомневаемся, что Аршавин сделает сборную России еще мощнее и ярче», — сообщает пресс-служба турнира.

Последним клубом экс-форварда «Зенита» и «Арсенала» был «Кайрат». После возвращения из Казахстана 37-летний Аршавин стал работать в академии питерского клуба.

Напомним, ранее организаторы Кубка легенд объявили об участии в турнире Стипе Плетикосы (Хорватия), Джибриля Сиссе (Франция), Яри Литманена (Финляндия), Ибраима Ба (Франция), Константина Зырянова (Россия), Пьера ван Хойдонка (Голландия), Рафаэля ван дер Варта (Голландия).

XI Кубок Легенд пройдет 23-24 февраля в МСА «Лужники». В турнире примут участие сборные России, Германии, Голландии, Испании, Португалии, а также команда All Star. 0