Гол Глушакова принес «Спартаку» победу над «Ростовом»

Московскийодержал победу над(2:1) в матче 1-го тура коммерческого турнира «Кубок Матч Премьер», проходящего в Катаре.

Счет в матче на 40-й минуте открыли ростовчане, которые после перехвата убежали три в два. Видар Кьяртанссон дошёл до штрафной, показал, что будет делать передачу, а сам пробил на исполнение точно в угол.

На 57-й минуте был назначен пенальти в ворота «Ростова»: Ханни сделал скидку пяткой в штрафную, где Логашов в подкате снёс Игнатова. Одиннадцатиметровый реализовал Луис Адриано.

На 90-й минуте был назначен пенальти уже в ворота «Спартака»: Мелкадзе в борьбе во вратарской подтолкнул соперника в спину. Однако Ионов не реализовал удар. Алексей аккуратно пробил низом — Максименко сложился и забрал мяч.

А в компенсированное время москвичи разыграли угловой на левом фланге, Ханни дошёл до лицевой и прострелил в центр штрафной, а Денис Глушаков в касание пробил в дальний угол.

Во втором туре «Спартак» сыграет с «Зенитом», а «Ростову» предстоит встреча с «Локомотивом». Оба матча состоятся 25 января.