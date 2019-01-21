Гол Глушакова принес «Спартаку» победу над «Ростовом»

Счет в матче на 40-й минуте открыли ростовчане, которые после перехвата убежали три в два. Видар Кьяртанссон дошёл до штрафной, показал, что будет делать передачу, а сам пробил на исполнение точно в угол.
На 57-й минуте был назначен пенальти в ворота «Ростова»: Ханни сделал скидку пяткой в штрафную, где Логашов в подкате снёс Игнатова. Одиннадцатиметровый реализовал Луис Адриано.
На 90-й минуте был назначен пенальти уже в ворота «Спартака»: Мелкадзе в борьбе во вратарской подтолкнул соперника в спину. Однако Ионов не реализовал удар. Алексей аккуратно пробил низом — Максименко сложился и забрал мяч.
А в компенсированное время москвичи разыграли угловой на левом фланге, Ханни дошёл до лицевой и прострелил в центр штрафной, а Денис Глушаков в касание пробил в дальний угол.
Во втором туре «Спартак» сыграет с «Зенитом», а «Ростову» предстоит встреча с «Локомотивом». Оба матча состоятся 25 января.