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    Гол Глушакова принес «Спартаку» победу над «Ростовом»

    Кубок Матч Премьер Спартак Ростов
    Московский «Спартак» одержал победу над «Ростовом» (2:1) в матче 1-го тура коммерческого турнира «Кубок Матч Премьер», проходящего в Катаре.

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    Счет в матче на 40-й минуте открыли ростовчане, которые после перехвата убежали три в два. Видар Кьяртанссон дошёл до штрафной, показал, что будет делать передачу, а сам пробил на исполнение точно в угол.

    На 57-й минуте был назначен пенальти в ворота «Ростова»: Ханни сделал скидку пяткой в штрафную, где Логашов в подкате снёс Игнатова. Одиннадцатиметровый реализовал Луис Адриано.

    На 90-й минуте был назначен пенальти уже в ворота «Спартака»: Мелкадзе в борьбе во вратарской подтолкнул соперника в спину. Однако Ионов не реализовал удар. Алексей аккуратно пробил низом — Максименко сложился и забрал мяч.

    А в компенсированное время москвичи разыграли угловой на левом фланге, Ханни дошёл до лицевой и прострелил в центр штрафной, а Денис Глушаков в касание пробил в дальний угол.

    Во втором туре «Спартак» сыграет с «Зенитом», а «Ростову» предстоит встреча с «Локомотивом». Оба матча состоятся 25 января.

    Кубок Матч Премьер
    «Спартак» — «Ростов» — 2:1 (0:1)
    Голы: Адриано, 58; Глушаков, 90+2 — Кьяртанссон, 40Нереализованный пенальти: Ионов, 90 (вратарь)«Спартак»: Максименко, Рассказов (Маслов, 68), Кутепов, Джикия (к), Айртон (Комбаров, 46), Гулиев (Глушаков, 46), Умяров (Игнатов, 46), Ташаев (Ломовицкий, 46), Мельгарехо (Мелкадзе, 46), Педро Роша (Ханни, 46), Луис Адриано (Глушенков, 68)«Ростов»: Песьяков, Новосельцев (Осинов, 46), Ингасон (Вилюш, 46, Сухомлинов, 84), Плиев (Логашов, 46), Паршивлюк (Хаджикадунич, 46), Щадин (Скопинцев, 46), Гацкан (Трошечкин, 46), Зайнутдинов (Глебов, 46), Гулевский (Салетрос, 46), Зуев (Ионов, 46), Кьяртанссон (Сигурдарссон, 46)Предупреждения: Гулиев, 27. Мелкадзе, 90
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