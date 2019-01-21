Симеоне продлит контракт с «Атлетико» до 2021 года

Главный тренер «Атлетико»подпишет с мадридцами новый контракт — до лета 2021 года, сообщает AS

Диего Симеоне as.com 1000 Фрибет для всех Забрать!

Текущее соглашение 48-летнего аргентинского специалиста, который успешно работает со столичной командой с 2011 года, истекает 30 июня 2020 года.

По информации издания, агент Симеоне договорился с руководством «матрасников» о новом соглашении, которое увеличит зарплату тренера.

Еще одним из условий аргентинцы для продления контракта было серьезное обновление состава команды.

Среди прочего, он хотел заполучить форварда «Челси» и сборной Испании Альваро Морату, который должен стать игроком «Атлетико» в ближайшие дни. 0