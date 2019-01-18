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    «Зенит» близок к покупке защитника «Шахтера»

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    «Зенит» сделал донецкому «Шахтеру» предложение о приобретении защитника Ярослава Ракицкого в размере около 10 миллионов евро, сообщает Tribuna.com.

    Ярослав Ракицкий
    Ярослав Ракицкий
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    Переговоры между клубами о трансфере 29-летнего футболиста находятся в завершающей стадии. По информации телеграм-канала НЕНОБЕЛЬ, агент Шандор Варга, закрывающий сделку, согласовал контракт на 2,5 года.

    Ракицкий является воспитанником «Шахтера» и защищает цвета клуба с 2009 года. В составе «горняков» он шесть раз становился чемпионом Украины и столько же раз завоевывал Кубок страны.

    В этом сезоне Ракицкий провел 11 матчей во всех турнирах, в которых заработал четыре желтые карточки. В активе Ярослава 54 матча и пять голов за сборную Украины. 0

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