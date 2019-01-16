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    Определились все пары 1/16 финала Кубка Англии

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    В матче 1/32 финала Кубка Англии «Блэкберн» принимал на своем поле «Ньюкасл».

    Айосе Перес
    Айосе Перес
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    Встреча проходила на стадионе «Ивуд Парк» и завершилась победой гостей в овертайме со счетом 4:2.

    В параллельных матчах 1/32 «Сток Сити» дома уступил «Шрусбери Таун» со счетом 2:3, а «Шеффилд Уэнсдей» в гостях обыграл «Лутон Таун» (1:0).

    Таким образом, стали известны все участники 1/16 финала Кубка Англии сезона-2018/19.

    В 1/16 финала встретятся:

    «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»
    «Манчестер Сити» — «Бернли»
    «Челси» — «Шеффилд Уэнсдей»
    «Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм Хотспур»
    «Миллуолл» — «Эвертон»
    «Ньюкасл Юнайтед» — «Уотфорд»
    «Аккрингтон Стэнли» — «Саутгемптон/Дерби Каунти»
    «Шрусбери Таун» — «Вулверхэмптон»
    «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Вест Бромвич Альбион»
    «Бристоль Сити» — «Болтон Уондерерс»
    «Донкастер Роверс» — «Олдхэм Атлетик»
    «Портсмут» — «Куинз Парк Рейнджерс»
    «Мидлсбро» — «Ньюпорт Каунти»
    «Барнет» — «Брентфорд»
    «Суонси Сити» — «Гиллингем»
    «Уимблдон» — «Вест Хэм Юнайтед»

    Матчи будут сыграны 25-28 января. 0

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