Определились все пары 1/16 финала Кубка Англии

Встреча проходила на стадионе «Ивуд Парк» и завершилась победой гостей в овертайме со счетом 4:2.
В параллельных матчах 1/32 «Сток Сити» дома уступил «Шрусбери Таун» со счетом 2:3, а «Шеффилд Уэнсдей» в гостях обыграл «Лутон Таун» (1:0).
Таким образом, стали известны все участники 1/16 финала Кубка Англии сезона-2018/19.
В 1/16 финала встретятся:
«Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»
«Манчестер Сити» — «Бернли»
«Челси» — «Шеффилд Уэнсдей»
«Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм Хотспур»
«Миллуолл» — «Эвертон»
«Ньюкасл Юнайтед» — «Уотфорд»
«Аккрингтон Стэнли» — «Саутгемптон/Дерби Каунти»
«Шрусбери Таун» — «Вулверхэмптон»
«Брайтон энд Хоув Альбион» — «Вест Бромвич Альбион»
«Бристоль Сити» — «Болтон Уондерерс»
«Донкастер Роверс» — «Олдхэм Атлетик»
«Портсмут» — «Куинз Парк Рейнджерс»
«Мидлсбро» — «Ньюпорт Каунти»
«Барнет» — «Брентфорд»
«Суонси Сити» — «Гиллингем»
«Уимблдон» — «Вест Хэм Юнайтед»
Матчи будут сыграны 25-28 января. 0