Определились все пары 1/16 финала Кубка Англии

В матчепринимал на своем поле

Встреча проходила на стадионе «Ивуд Парк» и завершилась победой гостей в овертайме со счетом 4:2.

В параллельных матчах 1/32 «Сток Сити» дома уступил «Шрусбери Таун» со счетом 2:3, а «Шеффилд Уэнсдей» в гостях обыграл «Лутон Таун» (1:0).

Таким образом, стали известны все участники 1/16 финала Кубка Англии сезона-2018/19.

В 1/16 финала встретятся:

«Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Сити» — «Бернли»

«Челси» — «Шеффилд Уэнсдей»

«Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм Хотспур»

«Миллуолл» — «Эвертон»

«Ньюкасл Юнайтед» — «Уотфорд»

«Аккрингтон Стэнли» — «Саутгемптон/Дерби Каунти»

«Шрусбери Таун» — «Вулверхэмптон»

«Брайтон энд Хоув Альбион» — «Вест Бромвич Альбион»

«Бристоль Сити» — «Болтон Уондерерс»

«Донкастер Роверс» — «Олдхэм Атлетик»

«Портсмут» — «Куинз Парк Рейнджерс»

«Мидлсбро» — «Ньюпорт Каунти»

«Барнет» — «Брентфорд»

«Суонси Сити» — «Гиллингем»

«Уимблдон» — «Вест Хэм Юнайтед»

Матчи будут сыграны 25-28 января. 0