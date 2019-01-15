Маркизио: Расизм — большая проблема для Италии

Полузащитник петербургского «Зенита», ранее выступавший в составе, высказался о проблеме расизма в футболе.

«Расизм — большая проблема для Италии. Я очень хорошо понимаю иностранных игроков, играющих здесь.

Я бы посоветовал им быть ещё сильнее и продолжать играть, чтобы этим идиотам не уделялось никакого внимания. Они этого не стоят», — приводит слова Маркизио Sky Sport Italia.

Напомним, «Интер» был наказан двумя домашними матчами без зрителей за то, что фанаты миланской команды выкрикивали расистские оскорбления в адрес защитника «Наполи» Калиду Кулибали.

После 19 туров миланский «Интер» набрал 39 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. 0