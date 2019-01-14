Манчестер Сити — Вулверхэмптон. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (14.01.2019)

Составы команд:
«Манчестер Сити»: Кайл Уокер, Данило, Джон Стоунс, Рахим Стерлинг, Эмерик Лапорт, Лерой Зане, Бернарду Силва, Давид Сильва, Фернандиньо, Ederson, Gabriel Jesus.
«Вулверхэмптон»: M.Doherty, Райан Беннетт, Рубен Невеш, Рауль Хименес, Руй Патрисиу, Willy Boly, Conor Coady, Diogo Jota, Jonny Castro, Жоау Моутиньо, Леандер Дендокер.
Предыдущий матч соперников: «Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити» 1:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 4:1.