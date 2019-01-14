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    «Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Манчестер Сити — Вулверхэмптон. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (14.01.2019)

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Манчестер Сити Вулверхэмптон Календарь АПЛ
    В 23:00 в чемпионате Англии по футболу начнётся матч «Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон».

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    Составы команд:

    «Манчестер Сити»: Кайл Уокер, Данило, Джон Стоунс, Рахим Стерлинг, Эмерик Лапорт, Лерой Зане, Бернарду Силва, Давид Сильва, Фернандиньо, Ederson, Gabriel Jesus.

    «Вулверхэмптон»: M.Doherty, Райан Беннетт, Рубен Невеш, Рауль Хименес, Руй Патрисиу, Willy Boly, Conor Coady, Diogo Jota, Jonny Castro, Жоау Моутиньо, Леандер Дендокер.

    Предыдущий матч соперников: «Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити» 1:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 4:1.

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