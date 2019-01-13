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    Самедов перешел в «Крылья Советов»

    Крылья Советов РПЛ Футбол России Трансферы Календарь РФПЛ
    Полузащитник Александр Самедов на правах свободного агента перешел в «Крылья Советов».

    Самедов перешел в «Крылья Советов»
    Самедов перешел в «Крылья Советов»
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    Об этом сообщает пресс-служба самарского клуба.

    Сроки контракта с 34-летним игроков «Крылья Советов» не называют.

    Самедов будет выступать под номером 19.

    «Александр Самедов — это человек, который уже все и всем доказал своей классной игрой и высокопрофессиональным отношением к делу. Но у Саши огромная мотивация играть дальше и приносить пользу своей новой команде.

    Самедов — опытный футболист с хорошим пасом и ударом, он может зарядить команду и дать необходимые советы молодым игрокам. Надеюсь, Александр станет одним из лидеров команды на поле и в раздевалке», — подчеркнул генеральный директор «Крыльев» Виталий Шашков.

    Напомним, ранее Самедов выступал за «Спартак», с которым стал чемпионом России и выиграл Суперкубок-2017. 0

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