Самедов перешел в «Крылья Советов»

Полузащитникна правах свободного агента перешел в

Об этом сообщает пресс-служба самарского клуба.

Сроки контракта с 34-летним игроков «Крылья Советов» не называют.

Самедов будет выступать под номером 19.

«Александр Самедов — это человек, который уже все и всем доказал своей классной игрой и высокопрофессиональным отношением к делу. Но у Саши огромная мотивация играть дальше и приносить пользу своей новой команде.

Самедов — опытный футболист с хорошим пасом и ударом, он может зарядить команду и дать необходимые советы молодым игрокам. Надеюсь, Александр станет одним из лидеров команды на поле и в раздевалке», — подчеркнул генеральный директор «Крыльев» Виталий Шашков.

Напомним, ранее Самедов выступал за «Спартак», с которым стал чемпионом России и выиграл Суперкубок-2017. 0