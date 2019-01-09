Икарди не хочет продлевать контракт с «Интером»

Нападающийне хочет продлевать контракт с клубом без повышения зарплаты.

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Об этом заявила супруга и агент футболиста Ванда Нара, которую цитирует TyC Sports.

«В услугах Мауро заинтересованы многие крупные клубы Европы. "Интер" не согласился на те условия, которые мы предложили. Клуб пока так и не сделал предложения, которое бы удовлетворяло наши запросы.

Нелогично продлевать контракт с такой же зарплатой, которую Мауро получает сегодня. Мы считаем, что он находится на более высоком уровне», — отметила Нара.

Текущий контракт Икарди с «Интером» истечет в 2021 году.

Ранее сообщалось о том, что в услугах нападающего заинтересован «Реал». 0