«Севилья» сделала предложение «Челси» по Морате

Испанская «Севилья» надеется в зимнее трансферное окно нападающего «Челси»у, сообщает Mirror.

По информации издания, руководство «Севильи» предлагает заплатить за аренду игрока до конца текущего сезона 5 миллионов фунтов.

Летом испанцы будут готовы выкупить контракт игрока за сумму в 35 миллионов фунтов. Портал transfermarkt.com оценивает стоимость нападающего в 45 миллионов фунтов.

Отмечается, что «Челси» не готов отпустить форварда, не усилив сначала свою команду.

Ранее издание Mundo Deportivo сообщило, Мората уже дал согласие на переход в андалузский клуб.

В текущем сезоне испанец забил 9 мячей в 24 матчах за «Челси» во всех турнирах. Всего на счету форварда 72 встречи в составе «Чесли», в которых он забил 24 мяча и сделал 6 голевых передач. 0