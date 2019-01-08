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    «Севилья» сделала предложение «Челси» по Морате

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    Испанская «Севилья» надеется в зимнее трансферное окно нападающего «Челси» Альваро Морату, сообщает Mirror.

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    По информации издания, руководство «Севильи» предлагает заплатить за аренду игрока до конца текущего сезона 5 миллионов фунтов.

    Летом испанцы будут готовы выкупить контракт игрока за сумму в 35 миллионов фунтов. Портал transfermarkt.com оценивает стоимость нападающего в 45 миллионов фунтов.

    Отмечается, что «Челси» не готов отпустить форварда, не усилив сначала свою команду.

    Ранее издание Mundo Deportivo сообщило, Мората уже дал согласие на переход в андалузский клуб.

    В текущем сезоне испанец забил 9 мячей в 24 матчах за «Челси» во всех турнирах. Всего на счету форварда 72 встречи в составе «Чесли», в которых он забил 24 мяча и сделал 6 голевых передач. 0

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