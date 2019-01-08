«Крылья Советов» арендуют хавбека «Спартака»

Полузащитникв скором времени будет арендован самарскими. Об этом сообщил директор по развитию самарцев

«Принципиальная договоренность со "Спартаком" и Джано о переходе его в "Крылья" достигнута. Но бумаги еще не подписаны. Он должен будет пройти медобследование 13 января. Аренда рассчитана до конца сезона», — приводит слова Шикунова «Спорт-экспресс».

Ранее сообщалось, что «Витесс» может арендовать грузинского футболиста, но позже появилась информация, что московский клуб не устраивают предложенные голландцами условия.

В текущем сезоне Джано провел три матча за «Спартак» и отметился одной голевой передачей. 0