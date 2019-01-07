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    «Реал» объявил о переходе полузащитника «МанСити»

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    Полузащитник «Манчестер Сити» Браим Диас продолжит карьеру в мадридском «Реале», сообщает пресс-служба испанского клуба.

    Браим Диас
    Браим Диас
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    Контракт с 19-летним футболистом заключен до 30 июня 2025 года. В понедельник, 7 января Диас пройдет медицинский осмотр, после чего будет представлен в качестве новичка «Реала» на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

    Браим Диас является воспитанником «Малаги», откуда в 2013 году перешел в академию «Манчестер Сити». В текущем сезоне испанец провел за первую команду «горожан» четыре встречи и забил два мяча.

    Детали сделки не раскрываются, ранее сообщалось, что «Реал» заплатит за игрока, срок контракта которого с «Сити» истекает через полгода, 15 миллионов евро плюс 7 миллионов евро в качестве возможных бонусов. 0

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