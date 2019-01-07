«Реал» объявил о переходе полузащитника «МанСити»

Контракт с 19-летним футболистом заключен до 30 июня 2025 года. В понедельник, 7 января Диас пройдет медицинский осмотр, после чего будет представлен в качестве новичка «Реала» на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Браим Диас является воспитанником «Малаги», откуда в 2013 году перешел в академию «Манчестер Сити». В текущем сезоне испанец провел за первую команду «горожан» четыре встречи и забил два мяча.

Детали сделки не раскрываются, ранее сообщалось, что «Реал» заплатит за игрока, срок контракта которого с «Сити» истекает через полгода, 15 миллионов евро плюс 7 миллионов евро в качестве возможных бонусов. 0