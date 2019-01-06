«Реал» в меньшинстве проиграл «Реал Сосьедаду»

Мадридскийпотерпел домашнее поражение от(0:2) в матче 18-го тура испанской Примеры.

Фрагмент матча twitter.com/realmadrid 1000 Фрибет для всех Забрать!

Гости открыли счет уже на 3-й минуте, когда в ворота мадридцев был назначен пенальти за фол Каземиро в штрафной. Жозе Виллиан мощно пробил с «точки», вколотив мяч под перекладину.

На 61-й минуте Лукас Васкес получил вторую жёлтую карточку, оставив «Реал» вдесятером.

А на 83-й минуте прошла быстрая контратака у «Сосьедада». Жозе Виллиан получил мяч от Ильяраменди перед штрафной, обработал его и навесил на Пардо, которого никто не держал в штрафной. Рубен пробил головой в дальний угол, поймав Куртуа на противоходе.

«Реал Сосьедад», набрав 22 очка, поднялся на 11-ю строчку в турнирной таблице чемпионата. «Реал», имея в активе 30 баллов, располагается на пятом месте.

В следующем матче «Реал» в гостях встретится с «Бетисом», а «Реал Сосьедад» на своем поле примет «Эспаньол». 0