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    «Реал» в меньшинстве проиграл «Реал Сосьедаду»

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    Мадридский «Реал» потерпел домашнее поражение от «Реал Сосьедада» (0:2) в матче 18-го тура испанской Примеры.

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    Гости открыли счет уже на 3-й минуте, когда в ворота мадридцев был назначен пенальти за фол Каземиро в штрафной. Жозе Виллиан мощно пробил с «точки», вколотив мяч под перекладину.

    На 61-й минуте Лукас Васкес получил вторую жёлтую карточку, оставив «Реал» вдесятером.

    А на 83-й минуте прошла быстрая контратака у «Сосьедада». Жозе Виллиан получил мяч от Ильяраменди перед штрафной, обработал его и навесил на Пардо, которого никто не держал в штрафной. Рубен пробил головой в дальний угол, поймав Куртуа на противоходе.

    «Реал Сосьедад», набрав 22 очка, поднялся на 11-ю строчку в турнирной таблице чемпионата. «Реал», имея в активе 30 баллов, располагается на пятом месте.

    В следующем матче «Реал» в гостях встретится с «Бетисом», а «Реал Сосьедад» на своем поле примет «Эспаньол». 0

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