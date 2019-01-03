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    Гендиректор «Динамо»: Нам по силам попасть в зону еврокубков

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    Генеральный директор «Динамо» Сергей Федоров считает, что московскому клубу по силам пробиться в еврокубки по итогам текущего чемпионата России.

    Сергей Федоров
    Сергей Федоров
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    «Динамо» занимает 12 место в чемпионате России после 17 туров с 20 очками.

    «Задача остается той же — попасть в зону еврокубков. Я считаю, что она выполнима. В зимнее трансферное окно будет некоторое усиление, деньги есть. А задача — пятое-шестое место в этом сезоне», — приводит слова Федорова ТАСС.

    В 19-м туре чемпионата России «Динамо» примет «Спартак» в первом матче на новом стадионе в Петровском парке.

    Данное сооружение с 2008-го года реконструировалось. Футбольная арена имени Льва Яшина вмещает чуть более 26 тысяч зрителей.

    «Мы все ждем, вся Москва уже давно ждет открытие стадиона. Посещаемость зависит от нас, от команды, от организаторов. Команде надо хорошо играть, показывать результат, а организаторам хорошо делать работу», — заявил Федоров. 0

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