Семин выделил основные плюсы Геркуса

Главный тренер «Локомотива»рассказал о совместной работе с экс-генеральным директором клуба

«В команде всегда есть рабочие моменты, которые мы должны обсуждать. И на первом этапе мы встречались чаще. Потому, наверное, что было больше рабочих дел. Иной раз нам хватало просто телефонных разговоров. А основные встречи — это перед сезоном, когда нужно было определяться в дальнейшей стратегии и с приглашением игроков. Иной раз он был с чем-то не согласен. Иной раз я.

Что касается спортивной составляющей, считал и считаю по сей день: это прерогатива тренера. Мое хозяйство, к которому я не люблю никого подпускать очень близко. Возможно, поэтому с нами практически не было спортивного директора. Периодически мы встречались с президентом. Но в команду лишних людей я старался не пускать. Что значит лишних? Других людей, кроме тренерского состава. Это в моих правилах.

В отношении к футболу мы разные. Но, наверное, это все-таки моя основная профессия — футбол. Во всех больших клубах заведено так: экономика за президентом, футбол за тренером. Хотите — удерживайте такого тренера, не хотите — увольте. Это прерогатива совета директоров и главы компании. Но руководить командой два-три-четыре человека не могут. Командой может руководить только один. Тогда будет успех.

Геркус хорошо знает PR. Хорошо работает с болельщиками. Интеллигентный человек. У него достаточно много плюсов», — приводит слова Семина «Матч ТВ». 0