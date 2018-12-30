Семин: Гилерме — лучший вратарь в России

Главный тренерназвал голкипера командылучшим вратарем в России.

«Он помощник не только мне — клубу. Большой помощник. Этот парень многое пережил в России. Приехал в детстве, в 18 лет, и получил тяжелые "кресты". Наш селекционер Тищенко высмотрел его в низшей лиге, совсем молоденького. В тот период я был президентом. Не видел Гильерме в Бразилии, но когда его привезли, очень понравился. Необыкновенно длинные руки. Строение организма как раз для того, чтобы закрывать все углы.

Он был худенький, и поначалу как-то не пошло. Я уже начал сомневаться, но Сергей Овчинников у нас с вратарями работал, он правильный дал посыл: "Я таких длинных и мягких рук не видел. Великолепная реакция. Немножко силовые качества поднять, и заиграет". Так и случилось.

Выучил русский язык, был во второй команде, все перетерпел. Психологически очень сильный парень. В воротах должен стоять только сильный человек. Чтобы думать, допуская ошибки, "жизнь продолжается", а не "какой я плохой". Гильерме, на мой взгляд, лучший в России вратарь», — сказал Семин в интервью «Матч ТВ».

«Гилерме лучше Акинфеева? Лучший в России. Это мое личное мнение. Основано на том, что он забирает весь верх, все угловые, все фланговое, вратарская площадь его. И, конечно, если бы не Коченков с Медведевым, может, Гильерме и не отыграл бы сезон так хорошо. Это конкуренция.

Он меньше всех пропустил мячей в минувшем сезоне, правильно? И оборона "Локомотива" тоже. Наверное, есть смысл удивиться, почему его не взяли в сборную на чемпионат мира», — отметил Семин. 0