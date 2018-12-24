Лидер «Лиона» предложен мадридскому «Реалу»

Нападающийможет продолжить карьеру в испанской, сообщает Marca.

По информации издания, следующим клубом 25-летнего футболиста может стать мадридский «Реал». «Сливочные» уже получили предложение приобрести форварда у «Лиона».

Контракт Фекира с французским клубом рассчитан до лета 2020 года.

Французский клуб попытается продать игрока после завершения сезона, но удержать зимой. чтобы Фекир помог команде в 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны». Тем не менее, не исключено, что сделка состоится в январе.

В нынешнем сезоне форвард провел 12 матчей в Лиге 1, забил 4 мяча и отдал 2 голевые передачи. 0