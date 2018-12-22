Общая сумма призовых за участие в финальной части чемпионате Европы 2020 года составит 371 миллион евро, сообщает официальный сайт УЕФА.

Участники финальной части Евро-2020 получат рекордные призовые от УЕФА uefa.com 1000 Фрибет для всех Забрать!

Все участники чемпионата Европы 2020 года получат минимум по 9,25 миллиона евро плюс дополнительные бонусы: за каждую победу в групповом этапе к сумме будет прибавляться по 1,5 миллиона евро, за ничью — 750 тысяч евро.

За выход в 1/8 финала турнира сборные получат по 2 миллиона евро, в 1/4 финала — по 3,25 миллиона, за выход в полуфинал — по 5 миллионов.

Победитель турнира получит 10 миллионов евро, а финалист — 7 миллионов.

Напомним, чемпионат Европы-2020 впервые в истории пройдет в 12 городах. Россию в списке организаторов представляет Санкт-Петербург.

Помимо него, матчи также примут Амстердам, Баку, Бильбао, Бухарест, Будапешт, Копенгаген, Дублин, Глазго, Лондон, Мюнхен и Рим. Полуфиналы и финал первенства состоятся в Лондоне. 0