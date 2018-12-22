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    Участники финальной части Евро-2020 получат рекордные призовые от УЕФА

    УЕФА Евро-2020
    Общая сумма призовых за участие в финальной части чемпионате Европы 2020 года составит 371 миллион евро, сообщает официальный сайт УЕФА.

    Участники финальной части Евро-2020 получат рекордные призовые от УЕФА
    Участники финальной части Евро-2020 получат рекордные призовые от УЕФА
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    Все участники чемпионата Европы 2020 года получат минимум по 9,25 миллиона евро плюс дополнительные бонусы: за каждую победу в групповом этапе к сумме будет прибавляться по 1,5 миллиона евро, за ничью — 750 тысяч евро.

    За выход в 1/8 финала турнира сборные получат по 2 миллиона евро, в 1/4 финала — по 3,25 миллиона, за выход в полуфинал — по 5 миллионов.

    Победитель турнира получит 10 миллионов евро, а финалист — 7 миллионов.

    Напомним, чемпионат Европы-2020 впервые в истории пройдет в 12 городах. Россию в списке организаторов представляет Санкт-Петербург.

    Помимо него, матчи также примут Амстердам, Баку, Бильбао, Бухарест, Будапешт, Копенгаген, Дублин, Глазго, Лондон, Мюнхен и Рим. Полуфиналы и финал первенства состоятся в Лондоне. 0

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