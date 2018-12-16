ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Сити» по крайней мере на сутки стал лидером АПЛ«Манчестер Сити» остается фаворитом на золото АПЛ
  • 09:28
    • «Лейкерс» разобрались с «Шарлотт», домашние успехи «Оклахомы» и «Финикса»
  • 08:57
    • Роналду забил 5000-й гол «Ювентуса» в Серии А
  • 08:24
    • Альварес нокаутировал Филдинга и завоевал титул WBA
  • 00:40
    • Гол Роналду принес «Ювентусу» победу в туринском дерби
  • 22:38
    • Дортмундская «Боруссия» взяла верх над «Вердером»
    Все новости спорта

    Роналду забил 5000-й гол «Ювентуса» в Серии А

    Ювентус Серия A Футбол Италии Торино Календарь Серии А
    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал победу в матче 16-го тура итальянской Серии А с «Торино» (1:0).

    Криштиану Роналду
    Криштиану Роналду
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Португалец стал автором единственного гола, который оказался 5000-м для «Юве» в Серии А.

    «Позади тяжелый матч. Газон был не в лучшем состоянии, но мы все равно отлично поработали и превзошли соперника. У нас было больше шансов забить, поэтому можно назвать эту победу заслуженной.

    Счастлив, что мой гол оказался 5000-м в Серии А для клуба. Тем не менее, самое главное — это победа всей команды», — цитирует португальца Football Italia.

    «Ювентус», набрав 46 очков, занимает первое место в турнирной таблице Серии А. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • «Ювентус» уступит место «Интеру» только в будущем
  • 08/12/2018 в 18:23
    •
  • Прогноз
  • «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»
  • 1.71
  • Сегодня в 19:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сохранит ли «Севилья» второе место в Примере?
  • «Севилья» — «Жирона». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Россия против Финляндии — чего ждать от финала Кубка Первого канала?
  • Россия — Финляндия. Прогноз и ставки
  • 2.03
    •
  • «Челси» постарается прервать неудачную выездную серию в матче с «Брайтоном»
  • «Брайтон» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    «Реал» Футбол Примера. «Атлетико» одолел «Вальядолид», «Реал» взял верх над «Райо Вальекано»Подробности матчей 16-го тура испанской Примеры 01:090
  • 09:42
    • Россиянин Коробов может провести титульный бой
  • 08:44
    • Фармер защитил титул IBF во втором полулегком весе
  • 08:09
    • «Роме» интересен украинский полузащитник «Генка»
    Алиссон Футбол Алиссон потеснил Де Хеа. Вратарь «Ливерпуля» стал лучшим в АПЛБразилец в нынешнем сезоне выполнил несколько важных сейвов Вчера в 13:140
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Готов ли «Ювентус» к туринскому дерби?
  • 5.04
    •
  • 00:46
    • «Валенсия» поделила очки с «Эйбаром»
  • 00:29
    • «Реймс» обыграл «Страсбург»
  • 00:20
    • Бабиков отказался от участия в эстафете на этапе КМ в Хохфильцене
    Александр Овечкин Хоккей НХЛ. Второй подряд хет-трик Овечкина, шайбы Бучневича и БарбашеваРезультаты матчей НХЛ 15 декабря Вчера в 09:000
  • 21:19
    • Саночник Репилов завоевал золото на этапе Кубка мира в США
  • 19:52
    • «Тоттенхэм» вырвал победу в матче с «Бернли»
  • 19:25
    • «Бавария» на выезде разгромила «Ганновер»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет всем
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие