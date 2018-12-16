Роналду забил 5000-й гол «Ювентуса» в Серии А

Нападающийпрокомментировал победу в матче 16-го тура итальянской Серии А с(1:0).

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Португалец стал автором единственного гола, который оказался 5000-м для «Юве» в Серии А.

«Позади тяжелый матч. Газон был не в лучшем состоянии, но мы все равно отлично поработали и превзошли соперника. У нас было больше шансов забить, поэтому можно назвать эту победу заслуженной.

Счастлив, что мой гол оказался 5000-м в Серии А для клуба. Тем не менее, самое главное — это победа всей команды», — цитирует португальца Football Italia.

«Ювентус», набрав 46 очков, занимает первое место в турнирной таблице Серии А. 0