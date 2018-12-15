ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Примера. Ничья «Сельты» и «Леганеса», «Реал» примет «Райо Вальекано»

    Подробности матчей 16-го тура испанской Примеры

    Футбол Испании Примера Алавес Атлетик Атлетико Леганес Леванте Жирона Вильярреал Вальядолид Валенсия Бетис Барселона Райо Вальекано Эспаньол Реал Мадрид Реал Сосьедад Севилья Сельта Уэска Хетафе Эйбар Календарь Примеры
    Вся лентаСамое главное
    Лучано СпаллеттиСпаллетти взял ответственность на себя. «Интер» провалил задачу Хоккеисты сборной РоссииСпасение в третьем периоде. Россия одолела шведов в Москве «Сельта» — «Леганес»Примера. Ничья «Сельты» и «Леганеса», «Реал» примет «Райо Вальекано»
  • 00:43
    • Олимпийская сборная России разгромила Швейцарию и выиграла Кубок Люцерна
  • 21:26
    • Женская сборная России вышла в финал чемпионата Европы по гандболу
  • 20:56
    • Стало известно, где сборная России проведет первые матчи отбора на Евро-2020
  • 19:59
    • СМИ: Аршавин будет работать в «Зените»
  • 18:36
    • ЦСКА продлил контракт с вратарем
  • 18:13
    • Роналду получит два года тюрьмы условно за неуплату налогов
  • 17:33
    • Бё выиграл спринт в Хохфильцене, Фуркад — второй
    Все новости спорта
    «Сельта» — «Леганес»
    «Сельта» — «Леганес»
  • 100%
    • Высокие коэффициентыИграть!
    С 14 по 17 декабря в испанской Примере проходят матчи 16-го тура.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Сельта» — «Леганес» — 0:0

    В стартовом матче 16-го тура чемпионата Испании в Виго «Сельта» принимала «Леганес».

    Командам не удалось открыть счет в матче, встреча завершилась вничью — 0:0.

    «Сельта» после этого матча набрала 21 очко, а у «Леганеса» теперь 18 очков.

    Примера. 16-й тур
    «Сельта» — «Леганес» — 0:0
    «Сельта»: Бланко, Араухо, Жунка, Мальо, Костас, Браис Мендес, Хосабед (Бельтран, 62), Йокушлу, Буфаль (Систо, 71), Аспас, Макси Гомес«Леганес»: Куэльяр, Омеруо, Сиовас, Сильва, Бустинса, Гумбау, Микель Весга, Оскар Родригес (Охеда, 86), Хуанфран, Каррильо (Эрасо, 80), Эн-Несири (Сабин Мерино, 90)Предупреждения: Эн-Несири (17), Микель Весга (24), Жунка (28), Макси Гомес (35), Костас (85), Куэльяр (90)

    «Хетафе» — «Реал Сосьедад»

    15 декабря, 15:00 мск

    «Вальядолид» — «Атлетико»

    15 декабря, 18:15 мск

    «Реал» — «Райо Вальекано»

    15 декабря, 20:30 мск

    «Эйбар» — «Валенсия»

    15 декабря, 22:45 мск

    «Севилья» — «Жирона»

    16 декабря, 14:00 мск

    «Эспаньол» — «Бетис»

    16 декабря, 18:15 мск

    «Уэска» — «Вильярреал»

    16 декабря, 20:30 мск

    «Леванте» — «Барселона»

    16 декабря, 22:45 мск

    «Алавес» — «Атлетик»

    17 декабря, 23:00 мск

    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Наши ожидания — наши проблемы. «Спартак» остался без евровесны
  • Вчера в 00:28
    •
  • Прогноз
  • «Реал» — «Райо Вальекано»
  • 7.50
  • Сегодня в 20:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    «Анжи» — «Спартак»
  • Одиннадцатиметровая победа «Спартака»
    • 02:06 09/12/2018     «Локомотив» — «Шальке»
  • Отмучились: «Локомотив» был деклассирован в Лиге чемпионов
    • 02:10 12/12/2018     «Зенит»
  • «Зенит» показал худшую версию себя
    • 00:46 10/12/2018
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Тоже интересно
    «Тампа-Бэй» — «Торонто» Хоккей НХЛ. 48 сейвов Василевского, дубли Панарина и СвечниковаОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 14 декабря Вчера в 09:220
  • 01:03
    • «Сельта» и «Леганес» победителя не определили
  • 00:28
    • «Вольфсбург» выиграл в гостях у «Нюрнберга»
  • 23:59
    • «Спартак» подал иск на 20 тысяч евро к выбежавшему на поле фанату
    Фрагмент матча Футбол Наши ожидания — наши проблемы. «Спартак» остался без евровесны«Красно-белые» проиграли «Вильярреалу» и вылетели из Лиги Европы Вчера в 00:280
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Прервет ли «Нюрнберг» неудачную серию?
  • 2.35
    •
  • 23:42
    • СМИ: «Северсталь» — главный кандидат на исключение из КХЛ
  • 23:24
    • Роналдо хочет договориться об аренде нападающего «Реала» в «Вальядолид»
  • 23:10
    • «Бока Хуниорс» не будет продолжать сотрудничество с главным тренером
    Маурицио Сарри Футбол Сарри и его «Челси» могут взорвать АПЛМаурицио Сарри имеет все, чтобы покорить чемпионат Англии Вчера в 00:390
  • 22:55
    • Волейболистки московского «Динамо» выиграли Кубок России
  • 21:55
    • «Челси» заинтересован в нападающем «Наполи»
  • 21:41
    • Названа команда недели в Лиге Европы
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет всем
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие