Примера. Ничья «Сельты» и «Леганеса», «Реал» примет «Райо Вальекано»

«Сельта» — «Леганес» — 0:0
В стартовом матче 16-го тура чемпионата Испании в Виго «Сельта» принимала «Леганес».
Командам не удалось открыть счет в матче, встреча завершилась вничью — 0:0.
«Сельта» после этого матча набрала 21 очко, а у «Леганеса» теперь 18 очков.
Примера. 16-й тур
«Сельта» — «Леганес» — 0:0
«Сельта»: Бланко, Араухо, Жунка, Мальо, Костас, Браис Мендес, Хосабед (Бельтран, 62), Йокушлу, Буфаль (Систо, 71), Аспас, Макси Гомес«Леганес»: Куэльяр, Омеруо, Сиовас, Сильва, Бустинса, Гумбау, Микель Весга, Оскар Родригес (Охеда, 86), Хуанфран, Каррильо (Эрасо, 80), Эн-Несири (Сабин Мерино, 90)Предупреждения: Эн-Несири (17), Микель Весга (24), Жунка (28), Макси Гомес (35), Костас (85), Куэльяр (90)
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»
15 декабря, 15:00 мск
«Вальядолид» — «Атлетико»
15 декабря, 18:15 мск
«Реал» — «Райо Вальекано»
15 декабря, 20:30 мск
«Эйбар» — «Валенсия»
15 декабря, 22:45 мск
«Севилья» — «Жирона»
16 декабря, 14:00 мск
«Эспаньол» — «Бетис»
16 декабря, 18:15 мск
«Уэска» — «Вильярреал»
16 декабря, 20:30 мск
«Леванте» — «Барселона»
16 декабря, 22:45 мск