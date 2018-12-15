Примера. Ничья «Сельты» и «Леганеса», «Реал» примет «Райо Вальекано»

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«Сельта» — «Леганес» twitter.com/laliga

С 14 по 17 декабря в испанской Примере проходят матчи 16-го тура.

«Сельта» — «Леганес» — 0:0 В стартовом матче 16-го тура чемпионата Испании в Виго «Сельта» принимала «Леганес». Командам не удалось открыть счет в матче, встреча завершилась вничью — 0:0. «Сельта» после этого матча набрала 21 очко, а у «Леганеса» теперь 18 очков. Примера. 16-й тур «Сельта» — «Леганес» — 0:0 «Сельта»: Бланко, Араухо, Жунка, Мальо, Костас, Браис Мендес, Хосабед (Бельтран, 62), Йокушлу, Буфаль (Систо, 71), Аспас, Макси Гомес«Леганес»: Куэльяр, Омеруо, Сиовас, Сильва, Бустинса, Гумбау, Микель Весга, Оскар Родригес (Охеда, 86), Хуанфран, Каррильо (Эрасо, 80), Эн-Несири (Сабин Мерино, 90)Предупреждения: Эн-Несири (17), Микель Весга (24), Жунка (28), Макси Гомес (35), Костас (85), Куэльяр (90) «Хетафе» — «Реал Сосьедад» 15 декабря, 15:00 мск «Вальядолид» — «Атлетико» 15 декабря, 18:15 мск «Реал» — «Райо Вальекано» 15 декабря, 20:30 мск «Эйбар» — «Валенсия» 15 декабря, 22:45 мск «Севилья» — «Жирона» 16 декабря, 14:00 мск «Эспаньол» — «Бетис» 16 декабря, 18:15 мск «Уэска» — «Вильярреал» 16 декабря, 20:30 мск «Леванте» — «Барселона» 16 декабря, 22:45 мск «Алавес» — «Атлетик» 17 декабря, 23:00 мск 0

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