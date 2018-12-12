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    «Виктория» обыграла «Рому» и вышла в плей-офф Лиги Европы

    Лига чемпионов Рома Календарь Лиги чемпионов
    Чешская «Виктория» обыграла дома итальянскую «Рому» (1:2) в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Чехи добыли победу и обошли ЦСКА
    Чехи добыли победу и обошли ЦСКА
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    Матч в группе G имел турнирное значение только для «Виктории», которая боролась за выход в Лигу Европы. Римляне уже гарантировали себе место в плей-офф Лиги чемпионов.

    Команды начали поединок осторожно. Римляне старались контролировать мяч, тогда как чехи ждали шанса на контратаках, но до перерыва болельщики так и не увидели голов.

    Во втором тайме хозяев на 62-й минуте вывел вперед Ян Коварик, который замкнул передачу партнера, опередив защитника. На 68-й минуте Ченгиз Ундер также воспользовался пасом с фланга и ударом в касание сравнял счет.

    Чехи активно шли вперед, так как им была нужна исключительно победа — в параллельном поединке «ЦСКА» громил «Реал» (3:0). В итоге «Виктория» добилась своего на 72-й минуте — мяч в сетку головой отправил Томас Чори.

    Чешский клуб набрал 7 очков и занял третье место в группе G — он продолжит выступать в Лиге Европы. «Рома» с 9 баллами расположилась на второй строчке и вышла в плей-офф Лиги чемпионов.

    Лига чемпионов. Группа G
    «Виктория» (Чехия) — «Рома» (Италия) — 2:1 (0:0)
    Голы: Коваржик, 62 (1:0). Дженгиз Юндер, 68 (1:1). Хоры, 72 (2:1)«Виктория» (Чехия): Грушка, Хубник, Лимберски, Хейда, Гавел, Прохазка, Коваржик, Копиц (Петржела, 71), Хрошовски, Чермак (Хоржава, 81), Хоры (Ржезничек, 87)«Рома» (Италия): Миранте, Коларов, Маркано, Сантон (Флоренци, 75), Манолас, Пасторе (Дзаньоло, 60), Н`Зонзи (Пеллегрини, 80), Кристанте, Шик, Дженгиз Юндер, КлайвертПредупреждения: Лимберски, 22. Клайверт, 79. Пеллегрини, 89Удаление: Пеллегрини, 90+2
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