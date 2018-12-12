«Виктория» обыграла «Рому» и вышла в плей-офф Лиги Европы

Чешскаяобыграла дома итальянскую(1:2) в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Чехи добыли победу и обошли ЦСКА twitter.com/officialasroma 1000 Фрибет для всех Забрать!

Матч в группе G имел турнирное значение только для «Виктории», которая боролась за выход в Лигу Европы. Римляне уже гарантировали себе место в плей-офф Лиги чемпионов.

Команды начали поединок осторожно. Римляне старались контролировать мяч, тогда как чехи ждали шанса на контратаках, но до перерыва болельщики так и не увидели голов.

Во втором тайме хозяев на 62-й минуте вывел вперед Ян Коварик, который замкнул передачу партнера, опередив защитника. На 68-й минуте Ченгиз Ундер также воспользовался пасом с фланга и ударом в касание сравнял счет.

Чехи активно шли вперед, так как им была нужна исключительно победа — в параллельном поединке «ЦСКА» громил «Реал» (3:0). В итоге «Виктория» добилась своего на 72-й минуте — мяч в сетку головой отправил Томас Чори.

Чешский клуб набрал 7 очков и занял третье место в группе G — он продолжит выступать в Лиге Европы. «Рома» с 9 баллами расположилась на второй строчке и вышла в плей-офф Лиги чемпионов.