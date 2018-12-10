«Спартак» и «Вильярреал» рассудит латвийская бригада арбитров

Матч шестого тура группового этапа Лиги Европы междурассудит бригада арбитров из Латвии, сообщает официальный сайт УЕФА.

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Главным судьей назначен Андрис Трейманис. Помогать ему будут его соотечественники — Харалдс Гудерманис и Алексей Спасенников.

Дополнительными помощниками назначены Александр Голубев. Резервный арбитр — Раймондс Татрикс.

Встреча пройдет в четверг, 13 декабря. Начало — в 20:55 по московскому времени.

Главным арбитром матча «Славия» — «Зенит» назначен представитель Шотландии Эндрю Даллас. Ассистенты арбитра: Фрэнсис Коннор и Дуглас Поттер, дополнительные ассистенты арбитра: Грей Эйткен и Юэн Андерсон. Четвертый арбитр: Стюарт Стивенсон.

На матче «Севилья» — «Краснодар» будут работать арбитры из Польши. Главным рефери будет Даниель Стефански, которому будут помогать Марцин Бонек и Давид Игор Голис. Дополнительные ассистенты рефери: Бартош Франковски и Збигнев Добрынин. Четвертый арбитр: Кжиштоф Мырмус. 0