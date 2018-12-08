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    Примера. «Атлетико» разгромил «Алавес», «Реал» в гостях у «Уэски», каталонское дерби

    Подробности матчей 15-го тура испанской Примеры

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    «Атлетико» — «Алавес»
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    С 8 по 10 декабря в испанской Примере пройдут матчи 15-го тура.
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    «Леганес» — «Хетафе» 1:1

    В матче 15-го тура чемпионата Испании «Леганес» на своем поле сыграл вничью с «Хетафе» — 1:1.

    Счет на 39-й минуте открыл защитник «Хетафе» Леандро Кабрера. На 64-й минуте счет сравнял защитник Аллан-Ромео Ньом.

    «Хетафе», набрав 21 очко, занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, «Леганес» (17) — 16-е.

    Примера. 15-й тур
    «Леганес» — «Хетафе» — 1:1 (0:1)
    Голы: Кабрера, 39 (0:1). Ньом, 64 (1:1)«Леганес»: Куэльяр, Ньом (Хуанфран, 82), Омеруо, Сиовас, Бустинса, Рубен Перес, Херард Гумбау, Весга, Оскар Родригес (Эль-Жар, 85), Каррильо, Эн-Несири«Хетафе»: Сория, Кабрера, Суарес, Фулькье, Джене, Бруно Гонсалес, Максимович, Арамбарри (Кристофоро, 69), Хорхе Молина, Хайме Мата, Ндиай (Портильо, 22. Антунеш, 85)Предупреждения: Хайме Мата, 42. Ньом, 49. Джене, 75Удаление: Рубен Перес, 90+3

    «Атлетико» М — «Алавес» 3:0

    «Атлетико» с разгромным счетом обыграл «Алавес» в матче 15-го тура чемпионата Испании.

    Хозяева одержали победу со счетом 3:0.

    Три очка команде принесли нападающие Никола Калинич, Антуан Гризманн и хавбек Родриго Эрнандес.

    «Атлетико» после этой победы набрал 28 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице. «Алавес» с 24 баллами занимает четвертую строчку.

    Примера. 15-й тур
    «Атлетико» — «Алавес» — 3:0 (1:0)
    Голы: Калинич, 25 (1:0). Гризманн, 82 (2:0). Эрнандес, 87 (3:0)«Атлетико»: Облак, Савич, Ариас, Эрнандез (Хименес, 36), Сауль, Партей, Эрнандес, Калинич (Витоло, 56), Гризманн, Корреа, Лемар (Монтеро, 64)«Алавес»: Пачеко, Лагуардия, Ксимо Наварро, Дуарте, Агиррегабирия (Собрино, 81), Томас Пина, Вакасо (Борха Бастон, 46), Гарсия, Ибаи Гомес (Бурги, 72), Кальери, ХониПредупреждения: Калинич, 5. Кальери, 15. Томас Пина, 16. Корреа, 22. Ксимо Наварро, 37. Ариас, 58. Партей, 79. Монтеро, 90+1. Лагуардия, 90+2

    «Валенсия» — «Севилья»

    «Вильярреал» — «Сельта»

    8 декабря, 20:30 мск

    «Эспаньол» — «Барселона»

    8 декабря, 22:45 мск

    «Эйбар» — «Леванте»

    9 декабря, 14:00 мск

    «Уэска» — «Реал Мадрид»

    8 декабря, 18:15 мск

    «Реал Сосьедад» — «Вальядолид»

    9 декабря, 20:30 мск

    «Бетис» — «Райо Вальекано»

    9 декабря, 22:45 мск

    «Атлетик» Б — «Жирона»

    10 декабря, 23:00 мск

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