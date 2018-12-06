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    Юношеская сборная России получила соперников по элитному раунду Евро-2019

    Сборная России Футбол России РФС
    Сегодня, 6 декабря, состоялась жеребьевка элитного раунда чемпионата Европы среди юношей (до 19 лет), передает пресс-служба УЕФА.

    Сборная сыграет в группе 1
    Сборная сыграет в группе 1
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    По ее итогам определились группы, команды в которых будут бороться за семь путевок в финальную стадию турнира в Армении. Было составлено семь групп по четыре команды.

    Группа 1: Ирландия, Россия, Азербайджан, Румыния

    Группа 2: Греция, Чехия, Англия, Дания

    Группа 3: Германия, Венгрия, Норвегия, Хорватия

    Группа 4: Испания, Нидерланды, Уэльс, Словения

    Группа 5: Франция, Израиль, Швейцария, Польша

    Группа 6: Португалия, Шотландия, Турция, Кипр

    Группа 7: Италия, Сербия, Украина, Бельгия

    Победители групп пробьются в финальную часть, которая пройдет с 14 по 27 июля в Армении. 0

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