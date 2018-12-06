Юношеская сборная России получила соперников по элитному раунду Евро-2019

Сборная сыграет в группе 1
rfs.ru
По ее итогам определились группы, команды в которых будут бороться за семь путевок в финальную стадию турнира в Армении. Было составлено семь групп по четыре команды.
Группа 1: Ирландия, Россия, Азербайджан, Румыния
Группа 2: Греция, Чехия, Англия, Дания
Группа 3: Германия, Венгрия, Норвегия, Хорватия
Группа 4: Испания, Нидерланды, Уэльс, Словения
Группа 5: Франция, Израиль, Швейцария, Польша
Группа 6: Португалия, Шотландия, Турция, Кипр
Группа 7: Италия, Сербия, Украина, Бельгия
Победители групп пробьются в финальную часть, которая пройдет с 14 по 27 июля в Армении. 0