РФС принял решение о введении VAR в РПЛ

Российский футбольный союз обратилось к клубам премьер-лиги с предложением по порядку внедрения системы видеопомощи арбитрам (VAR), сообщает пресс-служба РПЛ.

Планируется, что уже в апреле — мае несколько матчей РПЛ пройдут с использованием VAR в режиме live. Подготовку кадров — тех, кто будет работать с ВАР, — обеспечивает РФС.

В своем обращении РФС предложила клубам устанавливать системы и технологию за свой счет. На прошедшем две недели назад рабочем совещании главных тренеров клубов премьер-лиги по инициативе Юрия Семина специалисты единогласно высказались за внедрение системы в сезоне 2019/20.

В понедельник, 4 декабря, на заседании общего собрания РПЛ руководители клубов единогласно поддержали внедрение VAR.

Рабочую группу лиги, которая будет заниматься рассмотрением вариантов по внедрению этой системы, возглавил генеральный директор ФК «Краснодар» Владимир Хашиг.

К 25 декабря 2018 года она должна представить первые материалы по анализу существующих поставщиков оборудования, цен на аренду системы VAR, условия обслуживания и т.д.

В среднем затраты каждого клуба лиги на аренду оборудования системы VAR по одному из существующих предложений по предварительному подсчету составят минимум 10 млн рублей.

Эта стоимость не включает в себя затраты на обучение судей и видеоассистентов, доставку ТВ сигнала от места проведения матча в центральную VAR комнату и прочие операционные расходы.

Окончательное решение о разрешении использовать VAR на соревновательных матчах российского календаря будет принимать IFAB и FIFA после того, как РФС и премьер-лига проведут все необходимые подготовительные мероприятия. 0