ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лука МодричВручение «Золотого мяча»: без Месси и Роналду, слезы по Мбаппе и волнение Модрича
  • 20:09
    • Кёрлингист Крушельницкий дисквалифицирован на четыре года
  • 19:42
    • РФС принял решение о введении VAR в РПЛ
  • 16:38
    • РПЛ поможет «Анжи» доиграть до конца нынешний сезон
  • 16:09
    • ИААФ продлила отстранение ВФЛА
  • 15:56
    • Клубы РПЛ утвердили использование VAR в чемпионате России
    Все новости спорта

    РФС принял решение о введении VAR в РПЛ

    РПЛ Футбол России РФС Краснодар Календарь РФПЛ
    Российский футбольный союз обратилось к клубам премьер-лиги с предложением по порядку внедрения системы видеопомощи арбитрам (VAR), сообщает пресс-служба РПЛ.

    Система VAR
    Система VAR
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Планируется, что уже в апреле — мае несколько матчей РПЛ пройдут с использованием VAR в режиме live. Подготовку кадров — тех, кто будет работать с ВАР, — обеспечивает РФС.

    В своем обращении РФС предложила клубам устанавливать системы и технологию за свой счет. На прошедшем две недели назад рабочем совещании главных тренеров клубов премьер-лиги по инициативе Юрия Семина специалисты единогласно высказались за внедрение системы в сезоне 2019/20.

    В понедельник, 4 декабря, на заседании общего собрания РПЛ руководители клубов единогласно поддержали внедрение VAR.

    Рабочую группу лиги, которая будет заниматься рассмотрением вариантов по внедрению этой системы, возглавил генеральный директор ФК «Краснодар» Владимир Хашиг.

    К 25 декабря 2018 года она должна представить первые материалы по анализу существующих поставщиков оборудования, цен на аренду системы VAR, условия обслуживания и т.д.

    В среднем затраты каждого клуба лиги на аренду оборудования системы VAR по одному из существующих предложений по предварительному подсчету составят минимум 10 млн рублей.

    Эта стоимость не включает в себя затраты на обучение судей и видеоассистентов, доставку ТВ сигнала от места проведения матча в центральную VAR комнату и прочие операционные расходы.

    Окончательное решение о разрешении использовать VAR на соревновательных матчах российского календаря будет принимать IFAB и FIFA после того, как РФС и премьер-лига проведут все необходимые подготовительные мероприятия. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • В Туле возродилась интрига в чемпионате
  • 01:52
    •
  • Прогноз
  • «Уотфорд» — «Манчестер Сити»
  • 1.74
  • Сегодня в 23:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • СКА возьмет результативный реванш у «Торпедо» за поражение на старте регулярки
  • СКА — «Торпедо». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Выберется ли «Монако» из французской трясины?
  • «Амьен» — «Монако». Прогноз и ставки
  • 4.80
    •
  • «Вест Хэм» — «Кардифф»: ожидается упорная борьба за три очка
  • «Вест Хэм» — «Кардифф». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Леандро Паредес Футбол Трансферный дайджест. 27 ноября — 3 декабряКому нужен хавбек «Зенита», кто переманивает вундеркинда из «МанСити», борьба за звезду «Лиона» и другие трансферные новости последних дней Вчера в 20:400
  • 16:53
    • «Спартак» намерен оспорить удаление Рассказова
  • 14:04
    • Ещенко заявил, что заканчивать карьеру не собирается
  • 13:05
    • Черчесов надеется на законное наказание для Кокорина и Мамаева
    СКА — «Торпедо» Хоккей КХЛ. СКА примет «Торпедо», «Трактор» в гостях у «Авангарда»Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 4 декабря 18:140
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «МанСити» подтвердит статус фаворита
  • 5.52
    •
  • 19:47
    • Защитник «Ювентуса» выбыл на неопределенный срок
  • 19:17
    • Прядкин: Если «Томь» выйдет в РПЛ, то не будет играть у себя
  • 17:55
    • РПЛ поддержала создание молодежной лиги до 19 лет
    Эмильяно Веласкес Футбол Примера. «Реал» одолел «Валенсию», «Барселона» победила «Вильярреал»Подробности матчей 14-го тура испанской Примеры 08:060
  • 12:53
    • Объявлен состав сборной России на Кубок Первого канала
  • 10:43
    • «Челси» продлил контракт с защитником
  • 10:20
    • Четыре игрока «Енисея» пропустят матч с ЦСКА
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет всем
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие