Норвежка Хегерберг стала первой обладательницей «Золотого мяча» среди женщин

Форварди сборной Норвегиистала обладательницей «Золотого мяча», награды лучшей футболистке сезона.

Учредил ее журнал France Football, который сегодня также определяет и обладателя «Золотого мяча».

В 2018 году Хегерберг стала победительницей Лиги чемпионов вместе с «Лионом», а также выиграла чемпионат Франции.

Помимо Хегерберг, на награду претендовали Люси Броунз (Англия, «Лион»), Пернилль Хардер (Дания, «Вольфсбург»), Амандин Анри (Франция, «Лион»), Линдси Хоран (США, «Портленд»), Сэм Керр (Австралия, «Чикаго»), Фрэн Кирби (Англия, «Челси»), Саки Кумаги (Япония, «Лион»), Дженифер Маросан (Германия, «Лион»), Амель Майри (Франция, «Лион»), Марта (Бразилия, «Орландо»), Лике Мартенс (Голландия, «Барселона»), Меган Рапиноу (США, «Сиэтл»), Венди Ренар (Франция, «Лион»), Кристин Синклэйр (Канада, «Портленд»).

🇳🇴 Olympique Lyonnais player Ada Hegerberg wins the firts women's Ballon d'Or of the history! #ballondor pic.twitter.com/zhmkD0ljwF