Божович: Не надо рисковать здоровьем футболистов, у нас и так много травмированных

Главный тренер «Крыльев Советов»прокомментировал отмену матча 16-го тура РПЛ против

Игра должна была состояться в субботу, 1 декабря, в Оренбурге, но из-за плохих погодных условия встречу было решено перенести.

«Смотрели прогноз погоды, знали, что будет очень холодно. Прилетели, готовились к игре.

Думаю, такое решение совершенно нормальное, потому что уже холодно, а будет еще хуже. Не надо рисковать здоровьем футболистов, у нас и так много травмированных.

Через неделю примем "Ростов" на своем поле. Прогнозы смотрим. Там обещают от минус 4 до минус 8. Если все будет нормально — будем играть.

Что значит я доволен или недоволен? Решение приняли, я сказал свое мнение. Решение принимали люди, которые разбираются лучше меня.

Доволен — недоволен? Нам очки очень нужны, мы могли сегодня зацепиться», — приводит слова Божовича «Спорт-Экспресс».

«Оренбург» идет в таблице РПЛ девятым с 22 очками. На счету «Крыльев» 14 очков и 13-е место. 0