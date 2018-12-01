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    Божович: Не надо рисковать здоровьем футболистов, у нас и так много травмированных

    Крылья Советов Оренбург Ростов РПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
    Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович прокомментировал отмену матча 16-го тура РПЛ против «Оренбурга».

    Миодраг Божович
    Миодраг Божович
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    Игра должна была состояться в субботу, 1 декабря, в Оренбурге, но из-за плохих погодных условия встречу было решено перенести.

    «Смотрели прогноз погоды, знали, что будет очень холодно. Прилетели, готовились к игре.

    Думаю, такое решение совершенно нормальное, потому что уже холодно, а будет еще хуже. Не надо рисковать здоровьем футболистов, у нас и так много травмированных.

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    Что значит я доволен или недоволен? Решение приняли, я сказал свое мнение. Решение принимали люди, которые разбираются лучше меня.

    Доволен — недоволен? Нам очки очень нужны, мы могли сегодня зацепиться», — приводит слова Божовича «Спорт-Экспресс».

    «Оренбург» идет в таблице РПЛ девятым с 22 очками. На счету «Крыльев» 14 очков и 13-е место. 0

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