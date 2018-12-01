Божович: Не надо рисковать здоровьем футболистов, у нас и так много травмированных

Игра должна была состояться в субботу, 1 декабря, в Оренбурге, но из-за плохих погодных условия встречу было решено перенести.
«Смотрели прогноз погоды, знали, что будет очень холодно. Прилетели, готовились к игре.
Думаю, такое решение совершенно нормальное, потому что уже холодно, а будет еще хуже. Не надо рисковать здоровьем футболистов, у нас и так много травмированных.
Через неделю примем "Ростов" на своем поле. Прогнозы смотрим. Там обещают от минус 4 до минус 8. Если все будет нормально — будем играть.
Что значит я доволен или недоволен? Решение приняли, я сказал свое мнение. Решение принимали люди, которые разбираются лучше меня.
Доволен — недоволен? Нам очки очень нужны, мы могли сегодня зацепиться», — приводит слова Божовича «Спорт-Экспресс».
«Оренбург» идет в таблице РПЛ девятым с 22 очками. На счету «Крыльев» 14 очков и 13-е место. 0