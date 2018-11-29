«Спартак» оштрафован на 150 тысяч рублей за оскорбления фанатов в адрес Глушакова

КДК РФС оштрафовал «Спартак» по итогам матча с «Крыльями Советов» (3:1) в 15-м туре российской Премьер-лиги.

Об этом рассказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.

«На матче был один баннер оскорбительного содержания, также звучали нецензурные скандирования.

За скандирования "Спартак" оштрафован на 100 тысяч рублей, за баннер — на 50 тысяч рублей», — цитирует Григорьянца «Спорт-Экспресс».

Отметим, что фанаты «красно-белых» неоднократно скандировали кричалки в адрес полузащитника команды Дениса Глушакова, оскорбляя его и призывая отказаться от капитанской повязки.

«Зенита» по итогам матча 15-го тура РПЛ против «Ростова» (2:0) оштрафован на 60 тысяч рублей.

«Болельщики "Зенита" скандировали оскорбительные выражения в адрес тренера "Ростова".

Также на фанатской трибуне хозяев находились 9 барабанщиков, которые на протяжении всего матча создавали организованный шум — это нарушение регламента РПЛ.

Этого нельзя делать, штраф — 10 тысяч рублей. За скандирования — 50 тысяч рублей», — добавил Григорьянц. 0