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    «Локомотив» одержал первую победу в Лиге чемпионов

    «Локомотив» — «Галатасарай»: счет матча 2:0, обзор голов

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    Московский «Локомотив» одержал победу над турецким «Галатасараем» (2:0) в домашнем матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Фрагмент матча
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    Счет в матче был открыт на 42-й минуте. Фарфан отпасовал с правого фланга атаки в центр на линию штрафной, откуда Гжегож Крыховяк ударом в касание и при помощи рикошета от Донка отправил мяч в ворота Муслеры.

    А на 54-й минуте Федор Смолов обыграл соперника на правом краю чужой штрафной, после чего отпасовал на угол вратарской, где Игнатьев вышел один на один и отправил мяч мимо Муслеры в сетку ворот.

    В другом матче группы D «Порту» на своем поле примет немецкий «Шальке». Встреча начнется в 23:00.

    «Локомотив» с 3 очками остался на последнем месте турнирной таблицы, у «Галатасарая» 4 очка и 3-е место.

    «Порту» и «Шальке» обеспечили себе выход в 1/8 финала — у команд по 9 и 8 очков соответственно.

    В заключительном туре 11 декабря «Локомотив» сыграет на выезде с «Шальке», а «Галатасарай» примет «Порту».

    Железнодорожникам нужно будет выиграть и ждать, что турецкий клуб потерпит поражение. При равенстве очков преимущество и путевка в Лигу Европы будет у «Галатасарая».

    Лига чемпионов. Группа D. 5-й тур
    «Локомотив» — «Галатасарай» — 2:0 (1:0)
    Голы: Донк, 43 — в свои ворота (1:0). Игнатьев, 54 (2:0)«Локомотив» (Россия): Гильерме, Игнатьев, Кверквелия, Чорлука, Рыбус, Фарфан (Ротенберг, 90), Денисов, Крыховяк, Ал.Миранчук (Баринов, 77), Ант.Миранчук, Смолов (Эдер, 88)«Галатасарай» (Турция): Муслера, Линнес (Мариану, 88), Сердар Азиз, Озан Кабак, Нагатомо, Н`Диай (Сельчук Инан, 68), Донк, Фернанду Режес (Фегули, 59), Оньекуру, Дердийок, Мендеш РодригешПредупреждения: Сердар Азиз, 34. Чорлука, 67. Фарфан, 74
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