«Локомотив» — «Галатасарай»: счет матча 2:0, обзор голов

Московскийодержал победу над турецким(2:0) в домашнем матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Счет в матче был открыт на 42-й минуте. Фарфан отпасовал с правого фланга атаки в центр на линию штрафной, откуда Гжегож Крыховяк ударом в касание и при помощи рикошета от Донка отправил мяч в ворота Муслеры.

А на 54-й минуте Федор Смолов обыграл соперника на правом краю чужой штрафной, после чего отпасовал на угол вратарской, где Игнатьев вышел один на один и отправил мяч мимо Муслеры в сетку ворот.

В другом матче группы D «Порту» на своем поле примет немецкий «Шальке». Встреча начнется в 23:00.

«Локомотив» с 3 очками остался на последнем месте турнирной таблицы, у «Галатасарая» 4 очка и 3-е место.

«Порту» и «Шальке» обеспечили себе выход в 1/8 финала — у команд по 9 и 8 очков соответственно.

В заключительном туре 11 декабря «Локомотив» сыграет на выезде с «Шальке», а «Галатасарай» примет «Порту».

Железнодорожникам нужно будет выиграть и ждать, что турецкий клуб потерпит поражение. При равенстве очков преимущество и путевка в Лигу Европы будет у «Галатасарая».