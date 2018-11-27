Терим: Уважаю Семина, это очень опытный тренер

Главный тренер «Галатасарая»поделился ожиданиями от матча 5-го тура Лиги чемпионов с

Фатих Терим uefa.com 1000 Фрибет для всех Забрать!

«В Москве почти зима, мы ожидали такую погоду. Должны адаптироваться к любой ситуации.

Уважаю Семина, это очень опытный тренер, большое имя в российском футболе. Спасибо за его теплые слова в мой адрес.

Что касается тактики, не имеет значения, в два, три или пять защитников сыграем. Главное — философия игры, что мы будем делать на поле. Из тех, кто точно не сыграет, могу назвать Беланда, Акбаба и Гюмюша.

Возможно, и Нагатомо не примет участие в матче. Врачи говорят, что после его травмы нежелательно выходить на поле при такой холодной погоде.

"Галатасарай" уже обыгрывал "Локо" на этом стадионе. Помню этот матч, тогда было открытие стадиона, мы обыграли "Локо" со счетом 2:0.

Родригеш, Ндиайе, Донк, дисквалифицированные в чемпионате Турции, могут играть в Лиге чемпионов, и они важны для нас. Будем применять ротацию», — приводит слова Терима «Спорт-Экспресс».

Прокомментировал Терим и свою длительную дисквалификаци в чемпионате Турции. Специалист пропустит 9 матчей так как выразил недовольство работой арбитра в игре с «Мерсином» и оскорбил его.

«Конечно, это беспокоит! Не нравится, что я нахожусь отдельно от команды. Плохо, что руководство лиги находится на своих местах, а остальные дорого платят за свои ошибки.

Можно было бы сделать денежный штраф, но лига предпочитает выгнать главного актера», — заявил он. 0