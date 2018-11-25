Вальверде: «Атлетико» защищается великолепно

Главный тренерпрокомментировал ничью с(1:1)

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Мадридцы вышли вперед, но в концовке у «Барсы» вышел на замену Усман Дембеле, который сумел сравнять счет.

«Соперник выбрал выжидательную тактику, наблюдал за нами и пытался воспользоваться своими шансами. Симеоне остается верен своему стилю. Порой нам просто не удавалось ничего в атаке, но надо учитывать оборонительные навыки "Атлетико".

Мы старались не упускать ничего из-под контроля, однако мадридцам удалось забить после углового. В итоге получилось заработать очко. Сложно сказать, кто будет нашим главным соперником в чемпионской гонке, но "Атлетико" может выиграть все турниры, в которых участвует. Команда Симеоне защищается просто великолепно.

Гол Дембеле? Он помогает команде в трудную минуту, остается дождаться стабильности. У него есть дерзость, техника, удары с обеих ног. Просто надо дать этому таланту проявиться», — цитирует Вальверде AFP.

«Барселона» с 25 очками возглавляет таблицу, а «Атлетико» с 24 очками на 2-м месте. 0