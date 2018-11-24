УЕФА опроверг информацию о допинге Рамоса

опроверг информацию немецкого издания Spiegel со ссылкой на портал Football Leaks, согласно которой организация могла скрыть положительную допинг-пробу защитника, взятую у него после финала Лиги чемпионов-2016/17.

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«Вся работа допинг-контроля УЕФА проводится в соответствии с кодексом Всемирного антидопингового агентства. УЕФА сообщает в ВАДА и ФИФА обо всех случаях нарушения правил, установленных кодексом ВАДА, и предоставляет всю подробную информацию, отчёты экспертов и доказательства, полученные в ходе рассмотрения таких дел.

ВАДА и ФИФА имею право обжаловать любое решение, принятое УЕФА по вопросам допинг-контроля, в Спортивном арбитражном суде (CAS). Однако ни одного обращения по этому делу ни от ФИФА, ни от ВАДА в CAS не поступало. В ВАДА официально подтвердили, что УЕФА выполнил всё надлежащим образом, в соответствии с кодексом», — приводит текст заявления УЕФА The Telegraph. 0