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    УЕФА опроверг информацию о допинге Рамоса

    УЕФА Реал Мадрид
    УЕФА опроверг информацию немецкого издания Spiegel со ссылкой на портал Football Leaks, согласно которой организация могла скрыть положительную допинг-пробу защитника «Реала» Серхио Рамоса, взятую у него после финала Лиги чемпионов-2016/17.

    Серхио Рамоса
    Серхио Рамоса
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    «Вся работа допинг-контроля УЕФА проводится в соответствии с кодексом Всемирного антидопингового агентства. УЕФА сообщает в ВАДА и ФИФА обо всех случаях нарушения правил, установленных кодексом ВАДА, и предоставляет всю подробную информацию, отчёты экспертов и доказательства, полученные в ходе рассмотрения таких дел.

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    • ВАДА и ФИФА имею право обжаловать любое решение, принятое УЕФА по вопросам допинг-контроля, в Спортивном арбитражном суде (CAS). Однако ни одного обращения по этому делу ни от ФИФА, ни от ВАДА в CAS не поступало. В ВАДА официально подтвердили, что УЕФА выполнил всё надлежащим образом, в соответствии с кодексом», — приводит текст заявления УЕФА The Telegraph. 0

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