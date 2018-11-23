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    СМИ: Рамос провалил допинг-тест после финала Лиги чемпионов против «Ювентуса»

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    Капитан «Реала» Серхио Рамос был пойман на допинге после финала Лиги чемпионов 2016-2017 против «Ювентуса».

    Серхио Рамос
    Серхио Рамос
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    Об этом сообщает издание Spiegel со ссылкой на документы Football Leaks.

    Отмечается, что футболист не прошел допинг-тест на следующий день после игры с итальянским клубом.

    УЕФА получил уведомление о найденных в анализе Рамоса следах запрещенного препарата дексаметазона, который облегчает боль, оказывает противовоспалительный эффект и повышает концентрацию. Данный препарат запрещен Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА).

    Дексаметазон разрешен при лечении травм только в случае, если информация об этом заранее будет внесена в соответствующий протокол. В случае с Рамосом это не было сделано.

    Медицинский штаб «Реала» заявил УЕФА, что допустил ошибку при составлении отчета, указав, что футболисту был введен другой препарат.

    УЕФА не стал предавать дело огласке, а Рамос и врач «Реала» избежали наказания.

    «Реал» на своем официальном сайте уже опроверг данные обвинения.

    «Во-первых, Серхио Рамос никогда не нарушал антидопинговых правил. Во-вторых, УЕФА своевременно запросил информацию и сразу же закрыл это дело, как и всегда в таких ситуациях, после проведенных тестов экспертами ВАДА и самого УЕФА. В-третьих, что касается всего остального, упомянутого в публикации, то клуб воздерживается от комментариев, учитывая безосновательный характер утверждений издания», — говорится в заявлении мадридцев.

    Напомним, в финале ЛЧ-2017 «Реал» обыграл «Ювентус» со счетом 4:1. 0

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