Примера. «Алавес» проиграл «Леганесу», «Атлетико» против «Барселоны»

«Леганес» — «Алавес» — 1:0
В стартовом матче 13-го тура «Леганес» минимально обыграл «Алавес» — 1:0.
Победу хозяевам принес Юссеф Эн-Несири, который отличился на 42-й минуте встречи.
«Леганес» прервал серию из четырех матчей без побед в Примере и, набрав 13 очков, поднялся на 16-е место. «Алавес» (23 очка) идет четвертым.
Примера. 13-й тур
«Леганес» — «Алавес» — 1:0 (1:0)
Гол: Эн-Несири, 42«Леганес»: Лунин, Ньом, Омеруо, Сиовас, Сильва, Тарин, Рубен Перес, Ресио (Весга, 39), Оскар Родригес (Эрасо, 84), Каррильо, Эн-Несири (Мерино, 86)«Алавес»: Пачеко, Лагуардия, Ксимо Наварро, Дуарте, Агиррегабирия (Гвидетти, 81), Брашанац, Гарсия, Ибаи Гомес, Кальери, Собрино (Борха Бастон, 63), Хони (Бурги, 62)Предупреждения: Оскар Родригес, 15. Дуарте, 49. Брашанац, 52. Ньом, 62. Лагуардия, 73. Борха Бастон, 75
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