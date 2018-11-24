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    Примера. «Алавес» проиграл «Леганесу», «Атлетико» против «Барселоны»

    Подробности матчей 13-го тура испанской Примеры

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    Игроки «Леганеса»
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    С 23 о 26 ноября в чемпионате Испании по футболу проходят матчи 13-го тура.
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    «Леганес» — «Алавес» — 1:0

    В стартовом матче 13-го тура «Леганес» минимально обыграл «Алавес» — 1:0.

    Победу хозяевам принес Юссеф Эн-Несири, который отличился на 42-й минуте встречи.

    «Леганес» прервал серию из четырех матчей без побед в Примере и, набрав 13 очков, поднялся на 16-е место. «Алавес» (23 очка) идет четвертым.

    Примера. 13-й тур
    «Леганес» — «Алавес» — 1:0 (1:0)
    Гол: Эн-Несири, 42«Леганес»: Лунин, Ньом, Омеруо, Сиовас, Сильва, Тарин, Рубен Перес, Ресио (Весга, 39), Оскар Родригес (Эрасо, 84), Каррильо, Эн-Несири (Мерино, 86)«Алавес»: Пачеко, Лагуардия, Ксимо Наварро, Дуарте, Агиррегабирия (Гвидетти, 81), Брашанац, Гарсия, Ибаи Гомес, Кальери, Собрино (Борха Бастон, 63), Хони (Бурги, 62)Предупреждения: Оскар Родригес, 15. Дуарте, 49. Брашанац, 52. Ньом, 62. Лагуардия, 73. Борха Бастон, 75

    «Эйбар» — «Реал»

    24 ноября, 15:00 мск

    «Валенсия» — «Райо Вальекано»

    24 ноября, 18:15 мск

    «Уэска» — «Леванте»

    24 ноября, 20:30 мск

    «Атлетико» — «Барселона»

    24 ноября, 22:45 мск

    «Атлетик» — «Хетафе»

    25 ноября, 14:00 мск

    «Севилья» — «Вальядолид»

    25 ноября, 18:15 мск

    «Эспаньол» — «Жирона»

    25 ноября, 20:30 мск

    «Вильярреал» — «Бетис»

    25 ноября, 22:45 мск

    «Реал Сосьедад» — «Сельта»

    26 ноября, 23:00 мск

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