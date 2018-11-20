«Зенит» может обменять Оздоева на хавбека «Рубина» Коновалова

Полузащитник «Рубина» Игорь Коновалов попал в сферу трансферных интересов петербургского «Зенита», сообщает «Невский Спорт»

Петербургский клуб рассматривает возможность приобретения 22-летнего футболиста в зимнее трансферное окно, если команду покинет полузащитник Леандро Паредес, которым интересуется «Милан».

В «Зените» рассматривают вариант с обменом Коновалова на полузащитника Магомеда Оздоева, ранее выступавшего в составе казанской команды.

Коновалов стал игроком «Рубина» зимой 2018 года. В текущем сезоне полузащитник провёл в составе казанского клуба 13 матчей, в его активе один забитый мяч.

Оздоев, который недоволен своим положением в команде Сергея Семака, принял участие в 7 встречах в составе «Зенита» и не отметился результативными действиями. 0