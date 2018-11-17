Манчини: Португалия сильна и без Роналду

Главный тренер сборнойсчитает, что его команде будет непросто победитьв матче

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По словам специалиста, отсутствие Криштиану Роналду не ослабит соперника.

«Португалия сильна и без Роналду. Они доказали это в финале Евро-2016, когда у Криштиану была травма. В итоге португальцы все равно сумели завоевать трофей. У них прекрасные игроки, особенно в атаке.

Сейчас сборная Италии думает только об одном — выходе на Евро-2020. В предстоящей игре я дам шанс молодежи, которая должна прогрессировать через такие игры», — цитирует Манчини A Bola.

Поединок Италия — Португалия пройдет сегодня, 17 ноября. Начало — в 22:45 мск. 0