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    Манчини: Португалия сильна и без Роналду

    Сборная Италии Футбол Италии Сборная Португалии Португалия Лига наций
    Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини считает, что его команде будет непросто победить Португалию в матче Лиги наций.

    Роберто Манчини
    Роберто Манчини
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    По словам специалиста, отсутствие Криштиану Роналду не ослабит соперника.

    «Португалия сильна и без Роналду. Они доказали это в финале Евро-2016, когда у Криштиану была травма. В итоге португальцы все равно сумели завоевать трофей. У них прекрасные игроки, особенно в атаке.

    Сейчас сборная Италии думает только об одном — выходе на Евро-2020. В предстоящей игре я дам шанс молодежи, которая должна прогрессировать через такие игры», — цитирует Манчини A Bola.

    Поединок Италия — Португалия пройдет сегодня, 17 ноября. Начало — в 22:45 мск. 0

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