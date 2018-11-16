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    Нойштедтер: Игра с Германией — уже история

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    Защитник сборной России Роман Нойштедтер прокомментировал поражение сборной России в товарищеском матче против команды Германии (0:3).

    Роман Нойштедтер
    Роман Нойштедтер
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    «Мы все знаем уровень футболистов сборной Германии, они играют в лучших клубах, в Лиге чемпионов. Думаю, мы были готовы к игре, но поначалу у нас ничего не получалось, принимали неверные решения. Когда перестроились — было уже поздно. Конечно, эта игра — история, думаем о Швеции, которую надо побеждать и занимать первое место в группе», — цитирует Нойштедтера пресс-служба РФС.

    Следующую встречу команда Станислава Черчесова проведет против сборной Швеции. Встреча в рамках Лиги наций состоится 20 ноября в Стокгольме. 0

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