Лев: Невозможно создать новую команду из ничего, это длительный процесс

Главный тренер сборной Германиирассказал о готовности команды к товарищескому матчу со сборной России.

«Пока не могу сказать, сыграет ли Мюллер. Давайте подождем тренировку. И потом уже примем решение. После чемпионата мира мы в общей сложности провели примерно три недели вместе.

И я уже говорил, что перемены не проходят по нажатию кнопки. Невозможно создать новую команду из ничего, это длительный процесс.

Хорошую команду характеризует комбинация опытных и молодых игроков. Молодые нуждаются в ориентире, им нужны опытные, которые будут подсказывать те или иные вещи.

С Францией играло очень много молодых игроков. Нужно отметить, что они не всегда отличаются последовательностью и стабильностью. Но, конечно, у них большой потенциал.

Томас Мюллер, даже несмотря на то, что он не самым лучшим образом играл в последнее время, — это своего рода "тренер", который мотивирует своих молодых коллег.

На прошлой неделе я наблюдал за матчем "Боруссия" — "Бавария", и он отыграл этот матч на высшем уровне. Он очень опасный игрок, который может решить исход игры.

Что произойдет, то произойдет. Понятно, что это не было в наших планах, и придется принять эту ситуацию. Но, как я уже говорил, главное — квалификация на Евро.

Во Франции на поле вышло много молодых игроков, им нужно время, чтобы сыграться. Нельзя внезапно заменить шесть или семь игроков.

Мы постоянно наблюдаем за молодыми игроками. Например, за Клостерманном. За теми, кто играет в U-21. Постоянно общаемся с ними, ведем их.

Очень важно, что эти молодые игроки уже в раннем возрасте берут на себя ответственность в молодежной сборной. Этот процесс нужно проводить постепенно.

В воротах завтра будет Мануэль Нойер. В нападении? У нас много вариантов. Юлиан Брандт, который может сыграть и на фланге атаки. Скорее всего, будем играть с тремя игроками в нападении.

Было бы, конечно, неплохо, если бы у нас был классный центрфорвард, который объединял бы все качества современного форварда. Например, Кавани или Суарес или Левандовски.

Эти игроки не стоят на острие атаки и ждут, когда им отдадут пас. Они активно принимают участие в других атакующих действиях, хорошо играют на втором этаже.

У нас нет нападающего такого уровня. После времен Мирослава Клозе мы играли с футболистами, которые есть в нашей обойме. Но дело не в том, чтобы у нас был нападающий такого типа.

Важно, чтобы игроки объединяли различные качества, мыслили на поле, принимали быстрые решения. Сане, Ут — игроки, которые тоже могут сыграть в нападении, сильны в комбинационном футболе.

В последние годы мы забивали голы в результате комбинаций, а это тяжелая работа. И, как я уже сказал, у нас в Германии сейчас нет классического нападающего», — приводит слова Лева пресс-служба РФС. 0