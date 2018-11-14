ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сантьяго Солари стал полноценным наставником мадридской командыСолари — на своем месте у руля Мадрида
  • 17:06
    • Черчесов определился с голкипером на матч против Германии
  • 13:48
    • Болельщики выбрали стартовые составы на матч звезд КХЛ
  • 13:13
    • Раньери возглавил аутсайдера АПЛ
  • 12:16
    • Головин пока работает только в бассейне и тренажерном зале
  • 11:59
    • «Сибирь» могут лишить шести очков
    Все новости спорта

    ФНЛ: «Спартак-2» разгромил «Сибирь», «Нижний Новгород» уступил «Чертаново»

    ФНЛ Футбол России Чертаново Нижний Новгород Спартак-2 Краснодар-2 Тюмень Сибирь Календарь ФНЛ
    Состоялось еще три матча 22-го тура Футбольной национальной лиги.

    «Спартак-2»
    «Спартак-2»
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Спартак-2» со счетом 3:0 обыграл «Сибирь».

    Победу москвичам принесли Солтмурад Бакаев, Георгий Мелкадзе и Егор Рудковский.

    «Спартак-2», набрав 35 очков, в турнирной таблице ФНЛ занимает шестое место. «Сибирь» (22 очка), которая не может выиграть на протяжении восьми матчей кряду, идет девятнадцатой.

    «Краснодар-2» сыграл вничью с «Тюменью» — 0:0.

    У краснодарцев после этого тура в активе 36 очков и четвертое место. «Тюмень» (23 очка) идет на шестнадцатой строчке.

    «Чертаново» на своем поле со счетом 3:1 одолело «Нижний Новгород».

    В составе победителей дубль оформил Антон Зиньковский, а также отличился Максим Глушенков. У проигравших точным ударом отметился Артем Абрамов. При счете 0:0 у «Нижнего Новгорода» пенальти не реализовал Павел Игнатович.

    «Нижний Новгород» (32 очка) идет седьмым, а «Чертаново» (35 очков) располагается на пятой строчке. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Солари — на своем месте у руля Мадрида
  • 00:56
    •
  • Прогноз
  • «Мордовия» — «СКА-Хабаровск»
  • 1.85
  • Сегодня в 18:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли Зверев взять реванш у Джоковича?
  • Новак Джокович — Александр Зверев. Прогноз и ставки
  • 1.61
    •
  • Много голов в Саранске не будет
  • «Мордовия» — «СКА-Хабаровск». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • «Авангард» снова обыграет московское «Динамо»
  • «Авангард» — «Динамо Москва». Прогноз и ставки
  • 1.71
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    СКА — «Адмирал» Хоккей КХЛ. «Автомобилист» сыграет в Москве, СКА примет «Адмирал»Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 14 ноября 14:260
  • 17:36
    • ФНЛ: «Спартак-2» разгромил «Сибирь», «Нижний Новгород» уступил «Чертаново»
  • 17:17
    • «Тамбов» дома проиграл «Армавиру»
  • 14:14
    • СМИ: «Челси» могут запретить совершать трансферы
    Олег Кононов Футбол Кононов в «Спартаке»: спаситель или промежуточный вариант?Реакция спортивных СМИ на назначение нового тренера в московском «Спартаке» Вчера в 20:400
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Закрепится ли «Тамбов» на первой строке?
  • 3.25
    •
  • 13:59
    • Названа символическая сборная недели Единой лиги ВТБ
  • 13:31
    • Сонг: В «Рубине» я потерял год жизни и карьеры
  • 11:42
    • «Брайтон» продлил контракт с лучшим бомбардиром
    Мануэль Нойер Футбол Нефантастическая четверка. Кто тянет «Баварию» вниз?Четыре топ-футболиста лишь вредят «Баварии» в этом сезоне Вчера в 18:100
  • 07:55
    • Молодежная сборная России вышла вперед в Суперсерии
  • 00:33
    • Федерер одержал первую победу на Итоговом чемпионате ATP
  • 00:24
    • Рианчо: Глушаков носится по полю как курица без головы
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие