ФНЛ: «Спартак-2» разгромил «Сибирь», «Нижний Новгород» уступил «Чертаново»

Состоялось еще три матча 22-го тура Футбольной национальной лиги.

«Спартак-2» со счетом 3:0 обыграл «Сибирь».

Победу москвичам принесли Солтмурад Бакаев, Георгий Мелкадзе и Егор Рудковский.

«Спартак-2», набрав 35 очков, в турнирной таблице ФНЛ занимает шестое место. «Сибирь» (22 очка), которая не может выиграть на протяжении восьми матчей кряду, идет девятнадцатой.

«Краснодар-2» сыграл вничью с «Тюменью» — 0:0.

У краснодарцев после этого тура в активе 36 очков и четвертое место. «Тюмень» (23 очка) идет на шестнадцатой строчке.

«Чертаново» на своем поле со счетом 3:1 одолело «Нижний Новгород».

В составе победителей дубль оформил Антон Зиньковский, а также отличился Максим Глушенков. У проигравших точным ударом отметился Артем Абрамов. При счете 0:0 у «Нижнего Новгорода» пенальти не реализовал Павел Игнатович.

«Нижний Новгород» (32 очка) идет седьмым, а «Чертаново» (35 очков) располагается на пятой строчке. 0