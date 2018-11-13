Рианчо: Можно принести в жертву Рауля, в которого полетят все камни

Бывший и.о. главного тренера «Спартака»рассказал, что его фигура изначально носила временный характер.

По его словам, руководство клуба нашло «жертву» на переходный период после отставки Массимо Карреры.

Рианчо руководил красно-белыми шесть игр, в понедельник было объявлено о назначении на пост главно тренера Олега Кононова​.

«На базу приехал Наиль Измайлов и сказал: "Мы не рассчитываем на Массимо, его временно заменит Рианчо".

Я стоял позади и подумал, что речь идет только о ближайшей тренировке. Нашего переводчика Димы в тот момент поблизости не было.

Потом было собрание и я уже уточнил: "Дима, речь ведь идет о сегодняшнем занятии?". Он ответил: "Нет, теперь вы будете тренером". Так я возглавил "Спартак".

Родионов сказал, что "Спартаку" нужны перемены. И добавил, что надо сделать их не такими радикальными.

То есть, помочь пережить переходный период. Почему только переходный? Потому что в итоге мы все равно часть прошлого тренерского штаба, а значит, в глазах многих и часть проблемы.

Для "Спартака", наверное, было правильной идеей организовать этот переходный период на шесть важнейших матчей. Только представьте: придет новый тренер и проиграет эти встречи — да его сразу убьют.

А так, можно принести в жертву Рауля, в которого полетят все камни, но выгадать время и сделать этот переходный период наиболее мягким», — сказал Рианчо изданию «Спорт-Экспресс». 0