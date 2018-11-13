ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Олег КононовКононов в «Спартаке»: спаситель или промежуточный вариант?
  • 00:24
    • Рианчо: Глушаков носится по полю как курица без головы
  • 22:37
    • Агент Влашича: Никола счастлив в Москве, он может остаться в ЦСКА
  • 22:16
    • Солари официально возглавил «Реал»
  • 21:43
    • ЦСКА обыграл «Торпедо», победив седьмой раз подряд
  • 21:24
    • «Ак Барс» одержал победу над «Слованом»
    Все новости спорта

    Рианчо: Можно принести в жертву Рауля, в которого полетят все камни

    Спартак РПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
    Бывший и.о. главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо рассказал, что его фигура изначально носила временный характер.

    Рауль Рианчо
    Рауль Рианчо
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    По его словам, руководство клуба нашло «жертву» на переходный период после отставки Массимо Карреры.

    Рианчо руководил красно-белыми шесть игр, в понедельник было объявлено о назначении на пост главно тренера Олега Кононова​.

    «На базу приехал Наиль Измайлов и сказал: "Мы не рассчитываем на Массимо, его временно заменит Рианчо".

    Я стоял позади и подумал, что речь идет только о ближайшей тренировке. Нашего переводчика Димы в тот момент поблизости не было.

    Потом было собрание и я уже уточнил: "Дима, речь ведь идет о сегодняшнем занятии?". Он ответил: "Нет, теперь вы будете тренером". Так я возглавил "Спартак".

    Родионов сказал, что "Спартаку" нужны перемены. И добавил, что надо сделать их не такими радикальными.

    То есть, помочь пережить переходный период. Почему только переходный? Потому что в итоге мы все равно часть прошлого тренерского штаба, а значит, в глазах многих и часть проблемы.

    Для "Спартака", наверное, было правильной идеей организовать этот переходный период на шесть важнейших матчей. Только представьте: придет новый тренер и проиграет эти встречи — да его сразу убьют.

    А так, можно принести в жертву Рауля, в которого полетят все камни, но выгадать время и сделать этот переходный период наиболее мягким», — сказал Рианчо изданию «Спорт-Экспресс». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Ниже «Спартаку» падать некуда
  • 12/11/2018 в 00:12
    •
  • Прогноз
  • Швейцария — Катар
  • 1.69
  • Сегодня в 21:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Филадельфия» и «Флорида» могут снова сыграть вничью в основное время
  • «Филадельфия» — «Флорида». Прогноз и ставки
  • 4.14
    •
  • Сможет ли Зверев взять реванш у Джоковича?
  • Новак Джокович — Александр Зверев. Прогноз и ставки
  • 1.61
    •
  • Много голов в Саранске не будет
  • «Мордовия» — «СКА-Хабаровск». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Ванкувер» Хоккей НХЛ. Два очка Свечникова, шайбы Голдобина и РадуловаОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 13 ноября Вчера в 09:080
  • 18:56
    • СМИ: «Реал» предложит Солари контракт на полтора года
  • 18:43
    • Черевченко: С этим подбором игроков сможем показывать достойную игру
  • 18:32
    • Форвард «Милана» дисквалифицирован на два матча
    «Барселоне» не помогло возвращение Месси Футбол Оборона тянет «Барселону» внизРеакция прессы на матч «Барселона» — «Бетис» Вчера в 00:250
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Продолжат ли «армейцы» свое победное шествие?
  • 3.17
    •
  • 23:56
    • Россию и Германию рассудит швейцарец Шерер
  • 23:52
    • Рианчо: Можно принести в жертву Рауля, в которого полетят все камни
  • 23:29
    • Облак может покинуть «Атлетико» зимой
    Нголо Канте Футбол Трансферный дайджест. 6-12 ноябряКто хочет увести Канте у «Челси», куда подастся полузащитник «МЮ», кому нужен хавбек «Зенита» и другие трансферные новости последних дней 12/11/2018 в 23:410
  • 14:36
    • «Уфа» может продать двух игроков итальянским клубам
  • 14:07
    • Игнатьев получил вызов в сборную России
  • 23:16
    • Гершкович: Тренерский штаб Кононова в «Спартаке» — это безобразие
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие