«Рома» разгромила «Сампдорию», Эль-Шаарави оформил дубль

Римскаяодержала домашнюю победу над(4:1) в матче 12-го тура итальянской Серии А.

Фрагмент матча twitter.com/OfficialASRoma 1000 Фрибет для всех Забрать!

В составе римской команды голами отметились Жуан Жесус (19), Патрик Шик (59) и Стефан Эль-Шаарави, оформивший дубль (79, 90+3).

У гостей отличился Грегоре Дефрель (89).

После этой победы «Рома» набрала 19 очков и поднялась на шестую строчку в турнирной таблице серии А. «Сампдория», имея в активе 15 баллов, занимает 12-е место.

В следующем туре «Рома» в гостях встретится с «Удинезе», а «Сампдория» на выезде сыграет против «Дженоа».

В других матчах 12-го тура «Эмполи» на своём поле одержал победу над «Удинезе» (2:1), а «Болонья» в гостях сыграла вничью с «Кьево» (2:2). 0