«Рома» разгромила «Сампдорию», Эль-Шаарави оформил дубль

Фрагмент матча
twitter.com/OfficialASRoma
В составе римской команды голами отметились Жуан Жесус (19), Патрик Шик (59) и Стефан Эль-Шаарави, оформивший дубль (79, 90+3).
У гостей отличился Грегоре Дефрель (89).
После этой победы «Рома» набрала 19 очков и поднялась на шестую строчку в турнирной таблице серии А. «Сампдория», имея в активе 15 баллов, занимает 12-е место.
В следующем туре «Рома» в гостях встретится с «Удинезе», а «Сампдория» на выезде сыграет против «Дженоа».
В других матчах 12-го тура «Эмполи» на своём поле одержал победу над «Удинезе» (2:1), а «Болонья» в гостях сыграла вничью с «Кьево» (2:2). 0