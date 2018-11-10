Дортмундская «Боруссия» победила «Баварию», Ройс оформил дубль

Дортмундскаяодержала домашнюю победу над мюнхенской(3:2) в матче 11-го тура немецкой Бундеслиги.

Фрагмент матча twitter.com/BVB 1000 Фрибет для всех Забрать!

Счет в матче на 26-й минуте открыли гости. Гнабри с правого края выполнил подачу в центр штрафной «Боруссии», потеряли дортмундцы Роберта Левандовского, который без помех головой пробил точно в цель.

На 49-й минуте ворота «Баварии» был назначен пенальти — Нойер сфолил против Марко Ройса в штрафной. Сам пострадавший с «точки» сравнял счет.

Четыре минуты спустя «Бавария» вновь вышла вперед. Прошла отличная атака мюнхенцев с серией передач в штрафной соперника, уже в завершении Киммих мягко набросил мяч на дальнюю штангу, а Роберт Левандовский ударом головой в упор не промахнулся.

Вновь дортмундцы отыгрались на 67-й минуте. Пищек сделал передачу с фланга к линии штрафной, а Марко Ройс шикарным ударом в касание послал мяч в дальний угол ворот.

А на 73-й минуте «Боруссия» впервые в матче повела. Витсель блестящим пасом пустил в прорыв Алькасера, чистый выход на ворота, а далее Пако перебросил мяч через вратаря «Баварии».

«Боруссия» с 27 очками укрепила лидерство в турнирной таблице, а «Бавария» расположилась на третьей строчке, имея в активе 20 очков.

В следующем туре «шмели» 24 ноября на выезде сыграют с «Майцем», а подопечные Нико Ковача в тот же день примут «Фортуну». 0