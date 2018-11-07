«Шальке» — «Галатасарай»: счет матча 2:0, обзор голов

Гельзенкирхенскийобыграл турецкий(2:0) в домашнем матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Счет был открыт уже на 4-й минуте. Муслера отошёл далеко от ворот и бросился под ноги Гвидо Бургшталлеру, но ошибся голкипер, и удачно пробил по его воротам форвард соперника.

А на 57-й минуте Бургшталлер получил мяч и выдал отличную передачу на Марка Ута, после чего немец переправил мяч в ворота.

Группа D: 1. «Порту» — 10 очков, 2. «Шальке» — 8, 3. «Галатасарай» — 4, 4. «Локомотив» — 0.