«Шальке» — «Галатасарай»: счет матча 2:0, обзор голов

Фрагмент матча
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Счет был открыт уже на 4-й минуте. Муслера отошёл далеко от ворот и бросился под ноги Гвидо Бургшталлеру, но ошибся голкипер, и удачно пробил по его воротам форвард соперника.
А на 57-й минуте Бургшталлер получил мяч и выдал отличную передачу на Марка Ута, после чего немец переправил мяч в ворота.
Группа D: 1. «Порту» — 10 очков, 2. «Шальке» — 8, 3. «Галатасарай» — 4, 4. «Локомотив» — 0.
Лига чемпионов. Группа D. 4-й тур
«Шальке-04» (Германия) — «Галатасарай» (Турция) — 2:0 (1:0)
Голы: Бургшталлер, 4 (1:0). Ут, 57 (2:0)«Шальке-04»: Нюбель, Настасич, Сане, Руди (Сердар, 76), Калиджури, Стамбули, Шепф, Харит (Маккенни, 56), Ут (Бенталеб, 63), Бургшталлер, Эмболо«Галатасарай»: Муслера, Сердар Азиз, Мариану, Линнес (Эмер Байрам, 46), Озан Кабак, Донк, Беланда, Н`Диай, Мендеш Родригеш (Сельчук Инан, 63), Синан Гюмюш (Мугдат Челик, 72), ОньекуруПредупреждения: Руди, 54. Стамбули, 55. Донк, 72. Сердар Азиз, 81. Мугдат Челик, 84