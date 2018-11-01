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    РФС рассмотрит вопрос расторжения контракта Мамаева после его освобождения

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    Председатель Палаты РФС по разрешению споров Виктор Березов рассказал о ситуации с расторжением контракта Павла Мамаева с «Краснодаром».

    Павел Мамаев
    Павел Мамаев
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    «Время рассмотрения обращения "Краснодара" не определено. И я думаю, что до того момента пока он не имеет возможности принять участие в заседании, мы не сможем рассмотреть это дело, потому что наша задача — обеспечить каждой стороне возможность присутствовать на рассмотрении лично.

    Считаю, что не правильно рассматривать спор пока у ответчика нет возможности принимать в нем участие. Скорее всего, мы будем ждать 8 декабря — той даты, когда должна закончиться его мера пресечения.

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    • Для того, чтобы каждая сторона имела возможность полноценно изложить свою позицию, она должна лично присутствовать на заседании. В данном случае мы считаем справедливым дождаться, когда ответчик сможет присутствовать на заседании лично.

    Поступало ли обращение от "Зенита" расторгнуть контракт с Кокориным? Нет», — приводит слова Березова «Спорт-Экспресс». 0

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