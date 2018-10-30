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    Зотов заявил, что «Крылья» не заслуживали поражения

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    Защитник «Крыльев Советов» Георгий Зотов прокомментировал результат матча с «Зенитом» в 12-м туре РПЛ, в котором самарцы минимально уступили со счетом 0:1.

    Георгий Зотов
    Георгий Зотов
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    «Обидное поражение. Хотя бы одно очко мы точно заслужили. Не хочу выделять, кто был лучше, а кто хуже на поле. Но "Зенит" нас ничем не удивил и поражения мы не заслуживали. Иногда бывают такие стопроцентные моменты, когда мяч не залетает в пустые ворота. А бывает наоборот, гол случается из не самого очевидного положения.

    Сегодня мяч не попал туда, куда надо. Нефарт какой-то. Мы играем дома, для своих зрителей. Поэтому не было никакого смысла отсиживаться в обороне, и мы играли только в атаку», — приводит слова Зотова официальный сайт самарского клуба. 0

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