Зотов заявил, что «Крылья» не заслуживали поражения

Защитникпрокомментировал результат матча св 12-м туре РПЛ, в котором самарцы минимально уступили со счетом 0:1.

«Обидное поражение. Хотя бы одно очко мы точно заслужили. Не хочу выделять, кто был лучше, а кто хуже на поле. Но "Зенит" нас ничем не удивил и поражения мы не заслуживали. Иногда бывают такие стопроцентные моменты, когда мяч не залетает в пустые ворота. А бывает наоборот, гол случается из не самого очевидного положения.

Сегодня мяч не попал туда, куда надо. Нефарт какой-то. Мы играем дома, для своих зрителей. Поэтому не было никакого смысла отсиживаться в обороне, и мы играли только в атаку», — приводит слова Зотова официальный сайт самарского клуба. 0