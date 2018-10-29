Назначены арбитры на матчи 1/8 финала Кубка России
РФС
Другие матчи обслужат следующие главные арбитры:
31 октября
«Оренбург» — «Тюмень» — Владимир Москалев (Воронеж),
«Урал» (Екатеринбург) — «Нижний Новгород» — Евгений Турбин (Дмитров),
«Локомотив» (Москва) — «Енисей» (Красноярск) — Алексей Сухой (Люберцы),
«Ахмат» (Грозный) — «Арсенал» (Тула) — Кирилл Левников (Санкт-Петербург).
1 ноября
«Крылья Советов» (Самара) — «Краснодар» — Василий Казарцев (Санкт-Петербург),
«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — Роман Галимов (Улан-Удэ). 0