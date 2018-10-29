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    Назначены арбитры на матчи 1/8 финала Кубка России

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    Стали известны арбитры, которые обслужат матчи 1/8 финала Олимп-Кубка России. На поединке между московским «Спартаком» и махачкалинским «Анжи» 1 ноября будет работать Николай Волошин из Смоленска, сообщается на сайте РФС.

    Назначены арбитры на матчи 1/8 финала Кубка России
    Назначены арбитры на матчи 1/8 финала Кубка России
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    Другие матчи обслужат следующие главные арбитры:

    31 октября

    «Оренбург» — «Тюмень» — Владимир Москалев (Воронеж),
    «Урал» (Екатеринбург) — «Нижний Новгород» — Евгений Турбин (Дмитров),
    «Локомотив» (Москва) — «Енисей» (Красноярск) — Алексей Сухой (Люберцы),
    «Ахмат» (Грозный) — «Арсенал» (Тула) — Кирилл Левников (Санкт-Петербург).

    1 ноября

    «Крылья Советов» (Самара) — «Краснодар» — Василий Казарцев (Санкт-Петербург),
    «Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — Роман Галимов (Улан-Удэ). 0

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