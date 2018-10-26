Капелло искренне жаль Кокорина

Бывший главный тренер сборной Россииподелился мыслями об инцидентах с участием нападающего «Зенита»и полузащитника «Краснодара»

Фабио Капелло as.com 1000 Фрибет для всех Забрать!

«Кокорин, Кокорин, что же ты натворил?! Я в шоке! Разумеется, информация о нем и Мамаеве быстро долетела и до Италии.

Как такое возможно?! У меня это просто в голове не укладывается. Это что же надо было делать накануне, чтобы утром устроить такой дебош?! Мамма миа!

Дело в том, что подобных инцидентов с участием Кокорина не было! Это очень талантливый по-футбольному парень, а в работе он не доставлял никаких проблем.

Кокорин вел себя в работе профессионально, а благодаря таланту действительно мог рассчитывать на многое. Ну дурачок же ты, Кокорин, как же так?! Мне очень обидно. И мне его искренне жаль!», — цитирует Капелло «Матч ТВ».

Александр Кокорин и Павел Мамаев в компании своих друзей стали участниками нападения на водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а затем — на директора одного из департаментов Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина. Сейчас они находятся под арестом в СИЗО. 0