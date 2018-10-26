Капелло искренне жаль Кокорина

«Кокорин, Кокорин, что же ты натворил?! Я в шоке! Разумеется, информация о нем и Мамаеве быстро долетела и до Италии.
Как такое возможно?! У меня это просто в голове не укладывается. Это что же надо было делать накануне, чтобы утром устроить такой дебош?! Мамма миа!
Дело в том, что подобных инцидентов с участием Кокорина не было! Это очень талантливый по-футбольному парень, а в работе он не доставлял никаких проблем.
Кокорин вел себя в работе профессионально, а благодаря таланту действительно мог рассчитывать на многое. Ну дурачок же ты, Кокорин, как же так?! Мне очень обидно. И мне его искренне жаль!», — цитирует Капелло «Матч ТВ».
Александр Кокорин и Павел Мамаев в компании своих друзей стали участниками нападения на водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а затем — на директора одного из департаментов Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина. Сейчас они находятся под арестом в СИЗО. 0