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    Капелло искренне жаль Кокорина

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    Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло поделился мыслями об инцидентах с участием нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

    Фабио Капелло
    Фабио Капелло
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    «Кокорин, Кокорин, что же ты натворил?! Я в шоке! Разумеется, информация о нем и Мамаеве быстро долетела и до Италии.

    Как такое возможно?! У меня это просто в голове не укладывается. Это что же надо было делать накануне, чтобы утром устроить такой дебош?! Мамма миа!

    Дело в том, что подобных инцидентов с участием Кокорина не было! Это очень талантливый по-футбольному парень, а в работе он не доставлял никаких проблем.

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    • Кокорин вел себя в работе профессионально, а благодаря таланту действительно мог рассчитывать на многое. Ну дурачок же ты, Кокорин, как же так?! Мне очень обидно. И мне его искренне жаль!», — цитирует Капелло «Матч ТВ».

    Александр Кокорин и Павел Мамаев в компании своих друзей стали участниками нападения на водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а затем — на директора одного из департаментов Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина. Сейчас они находятся под арестом в СИЗО. 0

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