Роналду встретился с Фергюсоном после матча с «МЮ»

Нападающий туринского «Ювентуса»встретился с бывшим главным тренером «Манчестер Юнайтед» сэромпосле матча между командами в Лиге чемпионов (1:0).

Криштиану Роналду и Алекс Фергюсон instagram.com/cristiano 1000 Фрибет для всех Забрать!

«Великий тренер и, что ещё важнее, потрясающий человек. Научил меня многим вещам как на поле, так и за его пределами. Было здорово увидеть вас в хорошей форме, босс!» — написал Роналду в своем Twitter.

Португальский футболист выступал за «Манчестер Юнайтед» под руководством Фергюсона с 2003 по 2009 год. 4 мая у шотландского специалиста произошло кровоизлияние в мозг. На следующий день ему была сделана срочная операция, которая прошла успешно, и 9 мая Фергюсон был выписан из реанимации. 0