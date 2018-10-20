ПСЖ без Неймара поиздевался над «Амьеном»

Маркиньос
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Встреча завершилась со счетом 5:0.
В составе парижского клуба голы забивали Маркиньос, Адриен Рабьо, Юлиан Дракслер, Килиан Мбаппе и Мусса Диаби.
Отметим, что в матче не принимал участия Неймар.
После 10 туров ПСЖ набрал максимальное количество очков и продолжает уверенно лидировать в Лиге 1. «Амьен», имея 10 очков, идет семнадцатым.
Лига 1. 10-й тур
«ПСЖ» — «Амьен» — 5:0 (2:0)
Голы: Маркиньюс, 12 (1:0). Рабьо, 42 (2:0). Дракслер, 80 (3:0). Мбаппе, 82 (4:0). Диаби, 87 (5:0)ПСЖ: Ареола, Бернат, Маркиньюс, Керер, Дракслер, Верратти (Диарра, 46), Рабьо (Риман, 86), Кавани, Ди Мария (Диаби, 59), Мбаппе, Нкунку«Амьен»: Гюртнер, Аденон, Крафт, Гуано, Дибасси, Эль-Хаджам (Конате, 67), Гансу (Бодмер, 74), Монкондюи, Гнахоре (Блен, 81), Годдос, Отеро